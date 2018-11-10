Metin Hara'dan Adriana Lima'ya destek

18 yıldır Victoria's Secret defilesinde boy gösteren Adriana Lima, son kez podyumda yürüdü. Gözyaşlarını tutamayan 37 yaşındaki mankene, sevgilisi Metin Hara'dan destek geldi. Hara, "Hiçbir şey, gözyaşları içinde ağır çalışan bir kadının yüzünde gülücükler açmasından daha kutsal değil" dedi. Hara'nın bu paylaşımı sosyal emdyada binlerce beğeni aldı.

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Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, son kez Victoria's Secret Fashion Show'da boy gösterdi. Defilenin açılışını yapan kıdemli melek, şovu izlemeye gelenlerin tezahüratları ve alkışları karşısında gözyaşlarını tutamadı. 18 yıldır Victoria's Secret defilelerinde boy gösteren 37 yaşındaki güzel, yaşadığı duyguları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Victoria's Secret'ın 'en uzun süre çalışan modeli' olan Adriana Lima, "Sevgili Victoria, bana dünyayı gösterdiğin için, sırlarını paylaştığın için, en önemlisi de sadece kanat vermediğin ve uçmayı da öğrettiğin için teşekkür ederim" dedi.

Ünlü modele destek ise Türk sevgilisi Metin Hara'dan geldi.

Metin Hara, kız arkadaşına, "Hiçbir şey, gözyaşları içinde ağır çalışan bir kadının yüzünde gülücükler açmasından daha kutsal değil. Sen beni dünyanın en şanslı erkeği yaptın. Ben senin gülmene şahidim" yazarak her zaman yanında olacağını belirtti.

Metin Hara'nın bu yorumunu binlerce kişi beğendi.