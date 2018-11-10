İşte Victoria's Secret 2018 defilesinden kareler

Merakla beklenen ve bu yıl 23. kez düzenlenen Victoria's Secret defilesi ABD'nin New York şehrinde gerçekleşti. Defilede Kendall Jenner, Candice Swanepoel, Sara Sampaio ve Gigi Hadid başta olmak üzere dünyaca ünlü mankenler podyuma damga vurdu.

Victoria's Secret gecesinde Adriana Lima jübilesini yaparken vitiligolu manken Winnie Harlow ilk kez defilede boy gösterdi.

Bu yılın modası İskoç etek, çiçek ve geometrik desenlerin esintisi podyuma da yansıdı. Gecede sahne alan dünyaca ünlü yıldız Rita Ora, Shawn Mendes, Andrew Taggart, Halsey ve Bebe Rexha geceyi şarkılarıyla renklendirdi. Victoria’s Secret şovunda Fantasy Bra (Fantezi Sütyeni) olarak lanse edilen ‘en pahalı sütyen’i tanıtan yıldız ise Elsa Hosk oldu.

İşte kare kare yılın defilesi: