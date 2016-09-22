Adil Öksüz hakkında çelişkili tutanaklar!

‘FETÖ’nün ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ olduğu öne sürülen Adil Öksüz yakalandığında hazırlanan 3 tutanaktaki çelişkiler dikkat çekiyor. 16 Temmuz 14.30’da hazırlanan ilk tutanakta Öksüz’ün üzerinde çıkan para ve telefonlar yazılı. Aynı saatte tutulan ikinci tutanakta Öksüz’ün üzerinde çıkanlara, ek olarak “Markası ZTE 4G LTE olan GPS yer koordinat belirleme cihazı” ifadesi ekleniyor. Bir tutanakta, 'üzerinde GPS çıktı, polise teslim edildi' deniyor. Hem jandarmanın hem polisin imzası var. Diğer tutanakta, 'GPS üzerinde çıkmadı, tuvalete atıldı' yazıldı. Polisin imzası yok, jandarmanın var. Öte yandan, Öksüz’ün darbe girişimini alzheimer hastası bir çiftin evinden yönettiği, yaşlı çiftin sağlık sorunları nedeniyle Öksüz’ü teşhis etmekte zorluk çektiği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında aranan, FETÖ’nün ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ olduğu belirtilen Adil Öksüz, 16 Temmuz’da sabah erken saatlerde, darbenin yönetildiği merkezlerden biri olan Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalanarak, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, dosyadaki belgelerde, Ankara Organize Şube Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Amiri H.K, aralarında Öksüz’ün de bulunduğu şüphelileri teslim almak için Jandarma Karakolu’na gittiği belirtildi. Burada iki tane ‘Teslim Tesellüm Belgesi’ hazırlandı. 16 Temmuz saat 14.30’da hazırlanan ve Adil Öksüz, 3 Jandarma personeli ile Emniyet Amiri H.K’nın imzasının bulunduğu ‘Teslim Tesellüm’ belgelerinin birinde, Öksüz’ün üzerinde çıkan para ve telefonlar yazıldı. Aynı gün ve aynı saatte tutulan Adil Öksüz ile Emniyet Amiri H.K ve 3 Jandarma görevlisinin imzasının yer aldığı ikinci tutanakta ise ilk tutanaktaki ifadeler yazıldıktan sonra “Markası ZTE 4G LTE olan GPS yer koordinat belirleme cihazı” ifadesi yer aldı. Her iki tutanakta da Emniyet Amiri H.K’nın ‘teslim alan’ bölümünün karşısında imzası yer aldı.

Sadece jandarma imzalı

Dosyaya sadece Jandarma görevlilerinin imzasının yer aldığı, yine 16 Temmuz tarihli ayrı bir tutanak da girdi. Diğer iki tutanakta saat ibaresi yer almasına rağmen üçüncü tutunakta tutanağın tutulduğu saat yer almadı. Bu tutanakta GPS’in Öksüz’ün üzerinde bulanmadığı, ‘cihazı tuvalete attığı’ belirtildi. Tutanak şöyle:

“15 Temmuz 2016 günü meydana gelen darbeye teşebbüs olayı ile ilgili olarak komutanlığımızın sorumluluk alanında Kazan İlçesi Akıncı Mahallesinde yakalanmış olan Adil Öksüz isimli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında bulunmamış olan Markası ZTE 4G olan GPS yer koordinat belirleme cihazı olarak isimlendirilen cihazı lavaboyu kullandıktan sonra klozete atmış olduğu kendiliğinden tarafımıza teslim etmediğine dair iş bu tutanak tarafımızdan tanzimle hazır bulunanlarca müştereken imza altına alınmıştır.”

Polis almadan gitmiş

Savcılık kaynakları, Adil Öksüz’ün üzerinde çıkan eşyaları teslim aldığına ilişkin imzası bulunan Emniyet Amiri H.K’nın, şüpheliyi İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan almadan gittiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“Polis Amiri H.K, aralarında Adil Öksüz’ünde de bulunduğu 10’a yakın şüpheliyi almak için İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelmiş. Ancak polis memuru, evraklar hazırlanmış olması ve altına imza atılmış olmasına rağmen, ‘başka gözaltında bulunan şüpheliler var oraya gideceğim’ diyerek Adil Öksüz’ü karakolda bırakmış. Benden sonra gelecek ekip alsın diyerek gitmiş.”

Dosyaya eklenmedi mi?

Savcılık kaynakları, Adil Öksüz’ün üzerinde yüklü miktarda para ve GPS aleti bulunduğuna ilişkin tutanakların adliyeye sevk edilirken dosyaya eklenip eklenmediği ise yapılacak soruşturma neticesinde açığa çıkacağına dikkat çektiler. Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkim kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Dosyada sadece ifade tutanağı vardı” demişti.

“Bir evden yönetti” iddiası

Savcılık kaynakları, darbe girişimi gecesi Adil Öksüz’ün, pilot olan çocuklarını 2000’li yıllarda kaybeden Kazanlı yaşlı ve alzheimer hastası olduğu belirlenen bir çiftin evinde kaldığı yönünde iddialar bulunduğuna dikkat çekti. Öksüz’ün bu evde darbeyi yönettiği, ancak darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine gecenin ilerleyen saatlerinde Akıncı Üssü’ne geçtiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Savcılık kaynakları, yaşlı çiftin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Öksüz’ü teşhis etmekte zorluk çektiği, gerçeğin kamera görüntülerinin incelenmesiyle netleşeceğini bildirdi.

Üzerinden çıkanlar

16 Temmuz saat 14.30’da hazırlanan ve Adil Öksüz, 3 Jandarma personeli ile Emniyet Amiri H.K’nın imzasının bulunduğu ‘Teslim Tesellüm’ belgesinde, şöyle denildi: “15 Temmuz 2016 günü meydana gelen darbeye teşebbüs olayı ile ilgili olarak komutanlığımızın sorumluluk alanında bulunan Kazan İlçesi Akıncı Mahallesinde yakalanmış olan aşağıdaki kimlik bilgileri ve üzerinden çıkan malzeme listesi yazılı olan şahıslar Ankara Organize Şubede Görevli Emniyet Amiri H.K’ye teslim edildiğine dair, iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilmiş olup hazır bulunanlarca okunarak müştereken imza alıntına alınmıştır.”Aynı tutanakta Adil Öksüz’ün isminin altında üzerinde çıkan “51 Adet 200 TL, 36 Adet 100 dolar, 11 Adet 100 TL, 3 Adet 50 TL, 1 Adet Deri El Çantası, 1 Adet Samsung Note 5 Cep Telefonu, 1 Adet Iphone 6 Cep Telefonu” tek tek yazıldı.