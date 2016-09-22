Orhan Bursalı: Adil Öksüz ajanlık teklif edilip koruma altına mı alındı?

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, darbe girişiminin bir numaralı ismi olduğu öne sürülen Adil Öksüz'le ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adil Öksüz'ü kim serbest bıraktı. Hakimin önüne giden dosyasının içini kim boşalttı?" sözlerini hatırlatan Bursalı, CHP liderinin "Benim bu konuda bir cevabım var, ama şimdi söyleyemem. Elimde bir takım bilgiler var" dediğini hatırlatarak yeni bir soru sordu.

Yine CNN Türk'te 'Ne Oluyor?' programına katılan Bursalı, “Ajanlık teklif edilmiş olabilir, Adil Öksüz koruma altında mı? Böyle bir durum mu var ortada?” diye sordu.