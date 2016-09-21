CHP Parti Meclisi üyesi eski savcı Ali Özgündüz 'Havacıların İmamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün darbe gecesi Akıncılar Üssü'nde gözaltına alınıp 2 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin "20 yıl savcılık yaptım, kimse bana Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasını anlatamaz" dedi. CHP Muğla Milletvekili eski savcı Ömer Süha Aldan da Adil Öksüz'ün Tiflis cezaevine gönderileceğini ancak "nasıl olduysa ve kim devreye girdiyse" Öksüz'ün serbest bırakıldığını söyledi.

Birgün'den Sabahat Karakoyun'un haberine göre, eski savcı Ali Özgündüz ile meslektaşı Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Öksüz’ün tutuklanması istemiyle ‘boş bir dosyayla’ mahkemeye sevk edildiğini yineleyerek, şöyle devam etti; “Hâkimin önüne gelen dosyanın bomboş olduğu kesin. Ancak bu dosya hangi aşamada boşaltıldı, bu sorunun yanıtlanması lazım. Eğer bu boş dosyayla savcının önüne çıkıldıysa o zaman delil olmaksızın savcı tutuklama talebiyle Öksüz’ü nasıl mahkemeye sevk etti? Yok, dosyada gerekli deliller var idiyse o zaman hâkimin önüne gelmeden önce bu dosyayı kim boşalttı? Bu sorulara yanıt verilmesi gerekiyor. Ancak yetkililerin bu sorulara yanıt aramadıkları kesin.”



Kaynaklarım uyarıldı



Twitter’dan 12 Ağustos’ta yaptığı “Adil Öksüz ve Zekeriya Öz Batum’da gözaltına alındı” paylaşımıyla yankı uyandıran Ali Özgündüz, bu iddiayı teyit eden yerel kaynaklarla telefon konuşmalarının takibe alındığını savundu.

Özgündüz, “Bana ilk bilgileri aktaran kişiler telefon görüşmelerim izlendiği için tespit edildi. Türkiye’den birilerinin benim açıklamalarımın ardından devreye girdiğini ve onlara ulaştığını biliyorum. Önce canla başla çalışıp yeni bilgiler aktaran bu kişiler daha sonra kimler tarafından uyarıldı bilmiyorum. Ama uzak durmaya çalıştılar” dedi.



Özgündüz, Öksüz’ün Batum’da bulunduğu iddiasını yayınlayan iktidara yakın Takvim, Yeni Şafak’ın daha sonra bu konuda sessizliğe büründüğüne işaret etti.



Özgündüz, şunları aktardı; “Bana Adil Öksüz’ün Zekeriya Öz ‘le birlikte Batum’da gözaltına alındığı bilgisi geldiğinde hemen duyurmadım. Doğrulatmak için birden fazla yerel kaynakla temasa geçtim. Bana gelen bilgiye göre havaalanına yakın bir lokantada yemek yerken fotoğraflanıyorlar ve konsolosluğa durum iletiliyor. Konsolosluk önce heyecanla durumu Gürcistan emniyet yetkililerine bildiriyor, lokantadan ayrılan bu kişiler bir süre sonra yakalanıyor. Yakalandıklarını bizzat gören tanık bana bildirdi.

Ancak ben Twitter aracılığıyla 12 Ağustos sabahı bunu duyurmadan saatlerce önce gece Takvim ve Yeni Şafak internet sitelerinde ‘Öksüz Batum’da görüldü’ iddialarına yer verilmişti zaten. Ancak sonradan devamını getirmediler. Ben birkaç kanaldan doğrulattığım halde devletin bir operasyon yürüttüğünü düşündüğüm için önce sessiz kaldım ve ertesi gün paylaşımda bulundum.”

İki bakan ve Saray devrede



Hükümetten iki bakanın durumdan haberdar olduğunu ve araştırma yaptığını belirten Özgündüz, “Benim duyurduğum gün de Saray adına birilerinin devreye girdiğini biliyorum. Daha sonra her ne oluyorsa oluyor, konsolosluk konuyla ilgilenmekten vazgeçiyor, ilk gece devrede olan Dışişleri Bakanı ‘doğru bilgi değil ama araştırıyoruz’ deyip geçiştirmeye çalışıyor” diye konuştu.



Tiflis Cezaevi’ne gidecekti, kayıplara karıştı



Özgündüz, şu ifadeleri kullandı; “Edindiğim bilgilere göre bir gece gözaltında tutulan Öksüz ve Öz’ün, tutuklanarak Tiflis Cezaevi’ne gönderilmesi beklenirken, nasıl olduysa, kim devreye girdiyse kayıplara karıştılar. Yerel kaynaklardan -ki birisi polis- bu bilgiyi teyit ettim. Batum’da 14 saat gözaltında kaldıktan sonra cezaevine gönderilmeleri beklenirken nasıl oldu da bu kişiler ortadan yok oldu.”



Sayısız soru var



“20 yıl savcılık yaptım, kimse bana Adil Öksüz’ün normal prosedürle serbest bırakıldığı hukuken izah edemez” diyen Özgündüz, şöyle devam etti; “Bu olayla ilgili sayısız soru işareti var. Hükümet, halkı ‘darbe tehdidi devam ediyor’ diye sokakta kalmaya çağırırken 15 Temmuz’un ertesi günü Akıncı Üssü’nde yakalanan Öksüz’ün ‘arazi bakmaya gitmiştim’ açıklamasına bir hâkimin itibar ederek bu kişiyi serbest bıraktığını düşünmek insanın aklıyla alay etmektir.

Adil Öksüz’ün 11 Temmuz'da ABD’ye gittiğini, darbe talimatını aldıktan sonra 13 Temmuz'da Fethullah Gülen’e onaylattığı ve düğmeye bastığı söyleniyor. Bu kadar kısa sürede böyle bir yolculuk nasıl yapıldı? Öksüz, Pensilvanya’ya mı, Washington’a mı gitti? ABD’nin hangi havaalanına indi? Oradan Pnesilvanya’ya kaç saatte gidip döndü? Adil Öksüz aslında kimin adına çalışıyor? Pensilvanya’ya mı, Pensilvanya’daki kişiyi de kullanan CIA’ye mi yoksa MİT’in bir kanadına mı bağlı çalışıyor? Bütün bu soruların sorulması ve üzerine gidilmesi gerekiyor.”