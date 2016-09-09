Adil Öksüz’ün baldızı: Bir kişi için bütün aileyi yaktılar!

‘Hava imamı’ olduğu öne sürülen Adil Öksüz’ün gözaltına alınan 2 baldızından Belkıs Nur Tetik adliyeye sevk edilirken, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; Onunla görüşme talebim var. Bütün aileyi bir kişi için yaktılar. Devlet için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adapazarı’nda dün akşam Adil Öksüz’ün tutuklanan kayınpederi Cevat Yıldırım’ın baldızları Belkıs Nur Tetik ile Seyyide Öznur Yıldırım’ı gözaltına aldı. Belkıs Nur Tetik ile Seyyide Öznur Yıldırım emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde Sakarya Adliyesi’ne sevk edildi. 33 yaşındaki Belkıs Nur Tetik gazetecileri görünce, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Onunla görüşme talebim var. Bütün aileyi bir kişi için yaktılar. Devlet için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Matematik öğretmeni olan Belkıs Nur Tetik’in örgüte bağlı eğitim kuruluşunda çalıştığı ve eşi Ökkeş Tetik’in KPSS soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu; Seyyide Öznur Yıldırım’ın ise örgütün bünyesinde faaliyet gösteren Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu bildirildi.

Cevat Yıldırım’ın diğer baldızı Naciye Alişan’ın ise emniyette sorgusu devam ediyor.