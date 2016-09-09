Akşam: FBI panikte, Adil Öksüz'ü arıyor; sağ vermezler

Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, TSK'nın içindeki bir grup cuntacı askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında 'havacıların imamı' olarak görev yaptığı ileri sürülen Adil Öksüz'ün ''FBI tarafından da arandığını'' iddia etti. Önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Öksüz'ün Jandarma'daki muhatabını arayarak teşekkür ettiğini ileri süren Kelkitlioğlu, ''Adil Öksüz, 11-13 Temmuz tarihleri arasında gittiği ABD’de sadece 6 saat kalarak, Pensilvanya’daki şarlatandan 15 Temmuz talimatını alıp, Türkiye’ye geri dönen isim. Yani, müttefik maskesi takan ABD’nin, '15 Temmuz'la FETÖ ilişkisini ortaya koyan somut kanıt lazım' tezinin en önemli adresi'' görüşünü savundu. ''Öksüz'ü sağ vermezler'' diyen Kelkitlioğlu, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili olarak, ''O yüzden bu ismin yakalanması çok önemli'' diye yazdı.

Murat Kelkitlioğlu'nun Akşam gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan 'FBI panikte, Öksüz'ü soruyor' başlıklı yazısı şöyle:

Kaçtı mı kaçırıldı mı, Türkiye’de mi yurtdışında mı, Hava Kuvvetleri imamı mı, TSK imamı mı, korunuyor mu korunmuyor mu, yakalanması için çember daraldı mı daralmadı mı?

O kadar şey yazıldı çizildi ki FETÖ’nün firari ismi Adil Öksüz hakkında... Her şeyden önce Akıncı Üssü’nde suçüstü yakalanan bu haini kurtaranın Jandarma olduğu kesin. Daha önce yine bu köşede, Jandarma’nın Öksüz’ü kaçırmak için nasıl plan yaptığını, sıradan bir adam olarak göstermek için nasıl çaba sarfettiğini yazmıştım. O kadar ki; Öksüz serbest bırakıldıktan sonra Jandarma’daki muhatabını arayarak teşekkür bile etmiş.

Evet, bu hain çok önemli bir isim.

Peki, neden bu kadar önemli?

Çünkü Adil Öksüz, 11-13 Temmuz tarihleri arasında gittiği ABD’de sadece 6 saat kalarak, Pensilvanya’daki şarlatandan 15 Temmuz talimatını alıp, Türkiye’ye geri dönen isim. Yani,müttefik maskesi takan ABD’nin, "15 Temmuz'la FETÖ ilişkisini ortaya koyan somut kanıt lazım" tezinin en önemli adresi bu... Bu hain yakalandığında, FETÖ-15 Temmuz ilişkisinin en önemli kanıtı da ele geçirilmiş olacak.

Bu isim o kadar kritik ki, paniğe kapılan FBI bile Türkiye’deki muhataplarına sürekli Adil Öksüz’ü soruyor. FBI ile yapılan yazışmalar sonucunda, Öksüz’ün, Pensilvanya’nın da bağlı olduğu New Jersey eyaletinde oturum almak için bir oto galerisi açtığı öğrenildi.

Sağ vermezler!

O yüzden bu ismin yakalanması çok önemli.

Devletin ilgili birimlerinde bu hainin ya yurtdışına kaçırıldığı ya da Sakarya’da olduğu yönünde bilgiler var. Bir diğer bilgi ise; bu terör örgütünün ilişkileri ve yapısının çözülmesi açısından en hayati isimlerin başında gelen Öksüz’ün sağ teslim edilmeyeceği.