Adil Öksüz 'FETÖ çatı iddianamesi'nde de yer aldığı ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan Adil Öksüz'ün, ‘FETÖ’ çatı iddianamesinde de yer aldığı belirtildi. İddianamede Öksüz’ün "2015 itibarıyla örgütün Deniz Kuvvetleri sorumlusu olduğu" öne sürüldü.

Çatı iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz'da tamamlanarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Öksüz, iddianamedeki, örgütün molla yapılanmasında faaliyet gösteren sanık Cemal Türk'e ilişkin bölümde yer aldı.

İddianamede "Öksüz'ün kardeşinin Cemal Türk ile evli bulunduğu ve Öksüz'ün 2015 itibarıyla örgütün Deniz Kuvvetleri sorumlusu olduğu" öne sürüldü.

Öksüz'ün ismi iddianamede yalnızca bir yerde geçerken, bu bölümde, Cemal Türk'ün 1992 yılı öncesi Altunizade FEM Dershanesi ve İzmir Yamanlar Kolejinde mollalardan sorumlu olduğu savunuldu.

Sanığın ağabeyi Süleyman Türk'ün de Konya'da "doktorlardan sorumlu imam" olduğu öne sürülen iddianamede, "FETÖ talimatları doğrultusunda konferans ve sohbetler düzenlediği, örgüte müzahir bir televizyonda program sunduğu" iddia edildi.

İlişkileri deşifre edildi

İddianamede ayrıca “Cemal Türk'ün diğer ağabeyi Mehmet Türk’ün Fetullah Gülen'in yeğeni ile evli olduğu ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toplanan himmet paralarının yurt dışına aktarılmasıyla görevlendirildiği” kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un yürüttüğü soruşturmada, iddianame 14 Temmuz'da tamamlanarak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Temmuz'da kabul edilen dava 22 Kasım'da görülmeye başlandı.