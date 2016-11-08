Adil Öksüz'ün annesi: Çok mağduruz, oğlum gelsin teslim olsun

'FETÖ’nün sivil imamları' olmakla suçlanan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ın 15 Temmuz’a kadar toplantı yaptığı iddia edilen Kısıklı’daki binanın Kaynak Holding'e ait olduğu ortaya çıktı. Darbe girişiminin ardından Kaynak Holding'in kayyım heyeti başkanı olarak atanan İmran Okumuş "Dikkat edilirse yatak odası gibi aile evlerinde bulunan bölümler yoktur. Bütün odalar toplantı amaçlı olarak dizayn edilmiştir. Öksüz'ün de tüm ilişkilerini buradan yönettiğini ve örgüt mensuplarının sık sık bu dairede kozmik toplantılar yaptığını biliyoruz" dedi. Binanın en altında ise hâlâ Öksüz'e "Teslim ol oğlum" çağrısı yapan anne-babası yaşıyor. Öksüz'ün annesi Zeynep Öksüz de "Oğlum gelsin teslim olsun. Bizi çok mağdur etti. Biz çok zor durumdayız" dedi.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman ve Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Evi gezdiren İmran Okumuş şunları söyledi:

"Bu ev normal bir ev değil. Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan bir hafta öncesine kadar karargâh olarak kullandığı bir örgüt evi. Dikkat edilirse yatak odası gibi aile evlerinde bulunan bölümler yoktur. Bütün odalar toplantı amaçlı olarak dizayn edilmiştir. Adil Öksüz'ün de tüm ilişkilerini buradan yönettiğini ve örgüt mensuplarının sık sık bu dairede kozmik toplantılar yaptığını biliyoruz. Adil Öksüz'ün kim olduğu deşifre olduktan sonra Kaynak Holding'e bağlı Garnet'in üzerine kayıtlı olan bu daireyi hemen teslim alıp kilitlerini değiştirdik."

Kaynak Holding kayyum heyeti başkan vekili Aytekin Karahan da, "Kayyum heyeti olarak bu evi hemen teslim alıp örgüt amaçları doğrultusunda kullanılmasının önüne geçtik" diye konuştu.

Toplantı üstüne toplantı

Ev, Kısıklı Mahallesi Yusuf Kemal Sokak'ta 26 numaralı adreste bulunuyor. Beş katlı binanın dört katı Adil Öksüz ve diğer darbeciler tarafından kullanılıyordu. Birinci katta ise Adil Öksüz'ün annesi ve babası oturuyor. Öksüz'ün anne-babası, oğullarına teslim olması çağrısında bulundular. Baba Mustafa Öksüz, "Darbeden önce eve oğlumla birlikte gidip gelen çok sayıda tanımadığımız kişi vardı. Zili çalarlardı, onlara kapıyı ben açardım. O yüzden gelen gidenden haberim oluyordu. Oğlumun Fethullah Gülen'le ilişkisini biliyorduk ama bu kadar işin içinde olduğunu, her şeyi organize ettiğini bilmiyorduk. Buradan sizin aracılığınızla kendisine çağrı yapıyorum. Gelsin teslim olsun. Bizi de bu sıkıntıdan kurtarsın" dedi. Öksüz'ün annesi Zeynep Öksüz de "Oğlum gelsin teslim olsun. Bizi çok mağdur etti. Biz çok zor durumdayız. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir an evvel gelip teslim olması için kendisine çağrı yapıyoruz" dedi.

Kaynak Holding'e kayıtlı

Darbe girişiminin İstanbul üssü olarak kullanıldığı ileri sürülen ev, Kaynak Holding bünyesindeki Garnet adlı bir şirketin üzerine kayıtlı. 'FETÖ'nün 15 Temmuz'dan önce harekât planına son şeklini vermek için kullandığı belirtilen ev, örgütün klasik sohbet toplantıları yaptığı ve karargâh olarak kullandığı ev görüntüsünde. Adil Öksüz'ün bu evle kâğıt üzerinde hiçbir bağı olmadığı halde örgütün üst yönetiminin talimatı doğrultusunda burayı 15 Temmuz darbe girişimi için kullandığı belirtildi.

Subaylar sivil olarak gitmiş

Karargâhta Adil Öksüz başkanlığında yapılan toplantılara geçtiğimiz günlerde adı basına yansıyan ve darbenin iki numarası olduğu söylenen Kemal Batmaz'ın yanı sıra 'FETÖ'cü olduğu ileri sürülen Harun Biniş'in de geldiği öğrenildi. Karargâha ayrıca darbeci subayların sivil kıyafetlerle geldiği belirtildi. Batmaz ve Biniş'in darbenin askeri üssü Akıncılar'daki görüntüleri ortaya çıkmıştı.