Kaynak Holding'e atanan kayyım: Adil Öksüz, iki şirketini Kemal Batmaz'a emanet etmiş

Darbe girişiminin bir numarası olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün yıllık cirosu 100 milyon lirayı bulan 3 şirketin de ortağı olduğu belirtildi. Adil Öksüz'ün Kaynak Holding bünyesindeki Gurmed, Garnet ve MilSoft Yazılım isimli şirketlerin 'perde arkasındaki ortağı' olduğunu belirten İmran Okumuş, "Gurmed ve Garnet'te bir dönem Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın ortaklığı bulunuyor. Abdulhadi Yıldırım hisselerini sonradan darbenin iki numarası Kemal Batmaz'a devrediyor. Yani Adil Öksüz'ün iki şirketteki emanetçisi Kemal Batmaz oluyor. Daha sonra Kemal Batmaz da iki şirketteki ortaklığını Adil Öksüz'ün son emanetçisi Mehmet Sungur'a devrediyor" dedi.

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın haberine göre, Öksüz'ün Kaynak Holding'e bağlı şirketleri, önce kayınbiraderine, sonra 'iki numara' olduğu iddia edilen Kemal Batmaz'a, en son da Mehmet Sungur'a emanet ettiği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ancak sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan Adil Öksüz'ün Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştığı biliniyordu. 17 Kasım 2015'te mahkeme kararıyla kayyım heyetine devredilen Kaynak Holding bünyesinde yapılan araştırmada Adil Öksüz'ün holding bünyesindeki 3 şirketin perde arkasındaki ortağı olduğu iddia edildi. Kaynak Holding'e atanan Kayyum Heyeti Başkanı İmran Okumuş yaptığı açıklamada Öksüz'ün Kaynak Holding'deki bağlantılarından bahsetti.

Peş peşe devretmiş

Adil Öksüz'ün Kaynak Holding bünyesindeki Gurmed, Garnet ve MilSoft Yazılım isimli şirketlerin perde arkasındaki ortağı olduğunu belirten İmran Okumuş, "Gurmed ve Garnet'te bir dönem Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın ortaklığı bulunuyor. Abdulhadi Yıldırım hisselerini sonradan darbenin iki numarası Kemal Batmaz'a devrediyor. Yani Adil Öksüz'ün iki şirketteki emanetçisi Kemal Batmaz oluyor. Daha sonra Kemal Batmaz da iki şirketteki ortaklığını Adil Öksüz'ün son emanetçisi Mehmet Sungur'a devrediyor" dedi. İmran Okumuş, Mehmet Sungur ile Adil Öksüz'ün yakın ilişki içinde olduklarına dair ellerinde Kaynak Holding çalışanlarına ait beyanlar bulunduğunu belirterek Sungur'un Adil Öksüz'ün emanetçisi olduğuna ilişkin hiçbir tereddüt bulunmadığını belirtti.

Ciroları 100 milyon lira

MilSoft Yazılım isimli yazılım şirketinde de Mehmet Sungur'un hissesi bulunduğunu belirten Okumuş, bu üç şirketin yıllık cirosunun 100 milyon liranın üstünde olduğunu kaydetti. Ayrıca Kemal Batmaz'ın Gurmed ve Garnet firmalarında ortak olmasının yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunduğu kaydedildi.

Akrabaları da o şirketlerde

Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın ortak olduğu Garnet isimli şirkette Öksüz'ün akrabalarının da personel olarak çalıştığı belirlendi. Öksüz'ün yeğeni Hüsna Öksüz'ün 2011'de girdiği bu şirketten 2014'te ayrıldığı tespit edildi. Yine Öksüz'ün akrabası Aynur Öksüz'ün 7 Ağustos 2008'de girdiği Garnet şirketinde finans birimi gibi kritik bir bölümde çalıştığı, 17 Aralık 2015'te de işten çıkarıldığı saptandı.

Darbe girişiminin 2 numarası olduğu ileri sürülen Kemal Batmaz'ın 15 Temmuz firarilerinden Mehmet Sungur ile Pozitif Yaşam isimli şirkette de ortak olduğu, 31 Temmuz 2015 günü hisselerini Sungur'a devredip ortaklıktan ayrıldığı da anlaşıldı. Batmaz'ın 2010'da Genel Müdür olarak görevlendirildiği Kaynak Kâğıt A.Ş. isimli şirketten ise 20 Temmuz 2015 günü ayrıldığı, tüm tazminatlarını da tahsil ettiği saptandı. Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesindeki Mil İç ve Dış Tic. ile Kaynak Dış Tic. isimli şirketlerde de yöneticilik yaptığı tespit edildi.

'Sır' otomobil de o şirketten

'FETÖ'nün 'hava imamı' olarak bilinen Öksüz'ün Çamlıca Kısıklı'da karargâh olarak kullandığı ev görünümlü ofisin Garnet isimli şirkete ait olduğu belirlenmişti. Öksüz'ün bu ofisi şirket ile hiçbir sözleşme bulunmadan kullandığını tespit ettiklerini belirten Kaynak Holding'in Kayyumu İmran Okumuş, Öksüz'ün '34 SIR 49' plaka nolu aracın da Garnet isimli şirket tarafından 2014'te Öksüz'e 140 bin liraya satılmış gibi kâğıt üzerinde işlem yapıldığını belirtti.