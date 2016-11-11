T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

"Adil Öksüz ve Kemal Batmaz İstihbarata Karşı Koyma eğitimi almış" iddiası

Yeni Şafak, 'FETÖ'nün imamları'nın telefonlarına sıfırlama programı indirdiğini iddia etti

11 Kasım 2016 13:44

Darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Hava Üssü’nde yakalanan 'FETÖ'nün imamları' olduğu ileri sürülen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç, İstihbarata Karşı Koyma eğitimi aldıkları iddia edildi. Çiçek’in, eğitim kapsamında telefonuna sıfırlama programı yüklediği ve darbe girişimi başarısız olunca program sayesinde telefonunun içindeki her şeyi sildiği ileri sürüldü.

Yeni Şafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberi şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Emniyeti, Polis Özel Harekat gibi kritik noktaları bombalayan F-16'ların havalandığı Akıncı Üssü'nde 16 Temmuz sabahı yakalanan, bağlantı ve faaliyetleri mercek altına alınan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'la ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Başsavclığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 11 Temmuz'da Gülen'den darbe talimatı almak için birlikte ABD'ye gittikleri anlaşılan örgütün Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın kalkışmayı Akıncı Üssü'nde birlikte yönettikleri ortaya çıkmıştı. Öksüz ve Batmaz ile Üste olduğu tespit edilen Biniş, Çiçek ve Oruç gibi kritik isimlerin güvenlik birimlerinin takibine takılmamak ve yakalandıklarında suç unsuru delil bırakmamak için İstihbarata Karşı Koyma (İKK) eğitimi aldıkları belirlendi.

Telefonu sıfırlamış

Örgüt mensuplarının yöntemlerinden bir diğeri ise, FETÖ'nün kripto okullarından olduğu anlaşılan Anafartalar Koleji'nin Müdürü Hakan Çiçek'in telefonunda yapılan incelemeyle deşifre edildi. Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından yakalanarak tutuklanan Çiçek'in kullandığı telefonu inceleyen bilişim polisi, telefonda hiçbir uygulama, fotoğraf ve numaranın olmadığını, kutusundan yeni çıkarılmış gibi olduğunu fark etti. Detaylı olarak yapılan incelemede ise Çiçek'in olağanüstü bir durumda telefonu sıfırlayan (formatlama) bir program kullandığı ortaya çıkarıldı. Çiçek'in, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yakalanacağını anlayınca söz konusu programı çalıştırdığı tespit edildi.

HTS'den izleri sürülecek

Yapılan incelemede ayrıca, kalkışmanın en önemli isimlerinden Kemal Batmaz ile Harun Biniş'in telefon hatlarını 1 Temmuz'da iptal ettikleri ve darbe girişimine kadar da hiç kullanmadıkları belirlendi. İhanetin merkezi 143. Filodaki güvenlik kamerasına takılan Batmaz ve Biniş, ifadelerinde mail yoluyla haberleştiklerini öne sürmüştü. Şüphelilerin “kullanan kişiye ait olmayan hat” anlamına gelen “patates hat” kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran savcılık, o gece üsteki iç hat telefonları dahil olmak üzere ele geçirilen tüm cep telefonlarının HTS kayıtlarını mercek altına aldı. HTS kayıtlarının eşleştirmesinden hangi numaraları kimin kullandığının tespit edilerek, Batmaz ve Biniş'e ulaşılacağı ifade edildi.

 

ETİKETLER

darbe girişimiAkıncı Hava ÜssüFETÖimamAdil ÖksüzKemal BatmazHarun BinişHakan ÇiçekNurettin Oruçİstihbarata Karşı Koyma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24