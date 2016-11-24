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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz 15 yılda 52 kez yurt dışına çıkmış!

Öksüz'ün yurt dışında toplamda 552 gün kaldığı belirtildi

24 Kasım 2016 12:08

TBMM Darbe Komisyonu'nda, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan ve 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İmamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün 15 yılda 52 kız yurt dışına çıkış yaptığı belirtildi.

Yurt dışında toplamda 552 gün kaldığı belirlenen Öksüz’ün genellikle yıllık izin dönemi ve bayram tatillerinde yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi. Komisyona gelen söz konusu yazıya göre; Adil Öksüz’ün 2002’den bu yana her yıl birden fazla kez yurtdışına çıkış yaptığı ve yurtdışında toplamda en az bir ay geçirdiği belirlendi.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazısında Öksüz’ün yurtdışına yaptığı çıkışlar hakkında “15 yılda yapılan 52 gidişin 4 tanesi yurtdışı izni diğerleri bilgimiz dışında olup kaçak gidişlerdir. Bunların çoğu yurtiçi izni, bayram tatili, hafta sonu ve eğitimin olmadığı zamanlardır” bilgileri iletildi.

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Adil Öksüzyurt dışı15 Temmuz darbe girişimi

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