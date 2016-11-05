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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara Başsavcısı: Adil Öksüz tek değil; Kemal Batmaz'la girişimin sivil ayağı ortaya çıktı

"Doyurucu itiraflarda bulunan 100 hâkim ve savcı tahliye edildi"

05 Kasım 2016 16:50

Darbe girişimine yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan 'FETÖ’cülerin tek tek itirafçı olmaya başladığını belirten Başsavcı Harun Kodalak, itirafçı 100 hâkim ve savcının tahliye edildiğini söyledi. Kodalak, doyurucu, ikna edici, örgütün çözülmesine yardımcı bilgiler içeren itiraflarda bulunan, aralarında üst düzey yargı üyelerinin de bulunduğu hâkim ve savcıların bırakıldığını kaydetti. Başsavcı Kodalak, Kemal Batmaz'ın son görüntüleriyle birlikte darbenin "sivil ayağı ve karanlık yüzünü ortaya çıkardıklarını" belirtti. Kodalak, "Bu teşebbüsün sivil ayağında sadece Adil Öksüz'ün olması mümkün değil. Orada bir ekip var" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, darbe girişimine yönelik soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, "Cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın, FETÖ üyelerine 'itirafçı olun' çağrılarının faydası oldu, örgüt yavaş yavaş çözülmeye de başladı" dedi. Yargıdaki itirafçıların sayısının 300'ün üzerine çıktığını belirten Başsavcı Kodalak, tutuklanan hâkim ve savcılardan yaklaşık 100'ünü itirafçı olmaları nedeniyle tahliye ettiklerini söyledi. Kodalak, şu anda cezaevinde hâkim ve savcılardan itirafçı olup da tutukluluğu devam eden kimse kalmadığını aktardı. Kodalak, doyurucu, ikna edici, örgütün çözülmesine yardımcı bilgiler içeren itiraflarda bulunan, aralarında üst düzey yargı üyelerinin de bulunduğu hâkim ve savcıların bırakıldığını kaydetti. Kodalak, "Tutuklu hâkim ve savcılardan itirafçı olan herkesi bırakıyoruz ama verdiği bilgilerin bizim tarafımızdan itibarlı kabul edilmesi lazım. Yoksa bildiğimiz ifadeleri tekrarlarsa bu kişileri itirafçı olarak kabul etmiyoruz. Örgütün yapısı, örgüt elemanları ve işleyişi hakkında doyurucu bilgi verenleri itirafçı kabul edip tahliye ediyoruz. Askerler gibi darbeye bizzat karışanlar hariç tüm itirafçıları serbest bırakıyoruz" dedi.

"Batmaz'la 'sivil ayağı' aydınlattık"

Başsavcı Harun Kodalak, Kemal Batmaz'ın son görüntüleriyle birlikte darbenin "sivil ayağı ve karanlık yüzünü ortaya çıkardıklarını" belirtti. Kodalak, "Bu teşebbüsün sivil ayağında sadece Adil Öksüz'ün olması mümkün değil. Orada bir ekip var. Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç. Batmaz'ın rolünü önceden bilmiyorduk. Hatta o yüzden L 1 koğuşuna aldık. Adamın ne kadar derin olduğunu delillendirerek ortaya çıkardık" dedi.

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FETÖHarun KodalakKemal Batmazsivil ayağıAdil Öksüz

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