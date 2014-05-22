T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adana'da öldürülen küçük Gizem'in katiline müebbet istemi

6 yaşında öldürülen Gizem Akdeniz'i öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Akdeniz'in yargılanacağı davada iddianame hazırlandı

22 Mayıs 2014 22:09

Adana’da evinin önünde oynarken kaçırılıp, işkenceyle öldürülen 6 yaşındaki Gizem Akdeniz’in katil zanlısı 25 yaşındaki Süleyman Akdeniz hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 33 yıla kadar hapis cezası istendi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen 27 Nisan 2014’de, merkez Çukurova İlçesi Kabasakal Mezarlığı Rüzgarlı Tepe Mevkii’nde öldürülen Gizem Akdeniz’in katil zanlısı Süleyman Akdeniz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında ’Kendini savunamayacak çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer suçlar yönünden de 33 yıla kadar hapis cezası istendi.

Katil zanlısı Akdeniz’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

 

ETİKETLER

gizem akdenizsüleyman akdenizdavamüebbetduruşmahaber

İlgili Haberler

Gizem ve Umut'un cesetleri bulundu!

6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in ve 9 yaşındaki Umut Zambak'ın cesetleri bulundu. Gizem'in ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alınırken 41 avukat Gizem'in katil zanlısını savunmayı reddetti

Ablası evlenmedi diye Gizem'i öldürdü; cinayet mobeseye takıldı

Adana'da öldürülen 6 yaşındaki Gizem'in cinayet nedeninin 'intikam' amaçlı olduğu öğrenildi

Gizem'in katil zanlısının annesi: Oğluma idam istiyorum

Kaybolduktan sonra öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in katil zanlısının annesi Ayşe Akdeniz, 'Oğluma idam istiyorum' dedi

Gizem’in katilinin avukatı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis gerekli

Avukat Ahmet Faruk Ulaş, müvekkilinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması gerektiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24