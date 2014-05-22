Adana'da öldürülen küçük Gizem'in katiline müebbet istemi

Adana’da evinin önünde oynarken kaçırılıp, işkenceyle öldürülen 6 yaşındaki Gizem Akdeniz’in katil zanlısı 25 yaşındaki Süleyman Akdeniz hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 33 yıla kadar hapis cezası istendi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen 27 Nisan 2014’de, merkez Çukurova İlçesi Kabasakal Mezarlığı Rüzgarlı Tepe Mevkii’nde öldürülen Gizem Akdeniz’in katil zanlısı Süleyman Akdeniz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli hakkında ’Kendini savunamayacak çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer suçlar yönünden de 33 yıla kadar hapis cezası istendi.

Katil zanlısı Akdeniz’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.