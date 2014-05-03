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Gizem'in katil zanlısının annesi: Oğluma idam istiyorum

Kaybolduktan sonra öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in katil zanlısının annesi Ayşe Akdeniz, 'Oğluma idam istiyorum' dedi

03 Mayıs 2014 14:31

Adana’da kaybolduktan 2 gün sonra ölü olarak bulunan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in katil zanlısı Süleyman Akdeniz'in annesi Ayşe Akdeniz, ve amcası Abdulkerim Akdeniz " O katil oldu onun cezasını versinler. Ben ona idam istiyorum." dedi.

İHA’nın haberine göre, katil zanlısı Süleyman Akdeniz’in annesi Ayşe Akdeniz, “Çocuğu öldürdü benim gözüme görünmesin. Ben onu istemiyorum. O katil oldu onun cezasını versinler. Ben ona idam istiyorum. Ben onu istemiyorum o benim oğlum değil" dedi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre ise, hem Gizem Akdeniz'in babasının amcası, hem de Süleyman Akdeniz'in amcası olan Abdulkerim Akdeniz de " Aile olarak bu ikisi de benim yeğenim olur. Bu işi yaptığı için Süleyman'dan nefret ettim. Bizim ailemizin ismi lekelendi, ailemizi bitirdi. Bu böyle bir duruma karşıyım. Bu çocuktan nefret ediyorum. Buna ne ceza gerekiyorsa verilsin. Bizim ismimizi lekeledi, ailemizi bitirdi. Ailede 30 kişi İstanbul'a göç etti. Bu çocuk bizim gururumuzla oynadı. Ben bu çocuğun idam edilmesini istiyorum. Allah bin belasını versin, delik deşik olsun. Allah onu cezaevinden çıkarmasın" dedi. 

Anne babasının da oğullarına bela okuduğunu belirten Akdeniz, "Babası trafik kazası geçirdiği için yatalak. Annesi nefret ediyor. Benim böyle oğlum yok diyor. O kıza o hareketi yaptığı için öldürsünler biçsinler ne yaparlarsa yapsınlar diyor" diye konuştu.

 

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