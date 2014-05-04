Gizem’in katilinin avukatı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis gerekli

Adana'dan Gizem Akdeniz'i öldüren S.A.'nın avukatı Ahmet Faruk Ulaş, "Katil de olsa zanlının adil yargılanmasını sağlamak görevim. Bana göre de dava ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açılmalı" dedi.

Çocuk cinayetleriyle ilgili ceza tartışmaları sürerken Adana'da 6 yaşındaki akrabası Gizem Akdeniz'i öldüren S.A.'nın avukatından bir açıklama geldi. Sabah'tan Ersan Atarziya Ramoğlu'nun haberine göre avukat Ahmet Faruk Ulaş, müvekkilinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması gerektiğini söyledi. Avukat Ulaş'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Görev bana kaldı: Katilin avukatlığı için öneri götürdüğümüz 41 meslektaşımız bunu kabul etmedi. Başsavcılık yazısı üzerine Baro Yönetim Kurulu'nu topladık. Erkek üyelerden sadece ben ve başkanımız vardı. Başkanımızın almasını uygun bulmadık. Bayan üyelerimize bu görevi vermek istemedik. Görev bana kaldı. Toplumda infiale sebep olan bir olayda savunma görevini üstlenmek istemezdim.

Adil yargılama: Görevim iddianame hazırlanıncaya kadar. Sonrasında zanlının ailesi belki şehir dışından bir avukat tayin eder. Ancak o zamana kadar zanlınınn adil yargılanmasını, delillerin sağlıklı toplanmasını sağlamak benim görevim.

Mimiksiz, jestsiz: 25 yıllık avukatım. Örgüt, cinayet, uyuşturucu davalarına girdim. Ancak ilk kez bu kadar mimiksiz, jestsiz bir sanıkla karşı karşıyayım. Sanıkla birkaç kez görüştüm, karşımda bitmiş birini görüyorum.

İyi analiz edilmeli: Sanık, Gizem'in ablasını vermedikleri için cinayeti işlediğini söylüyor. Ancak bu "Kız vermediler" ile açıklanabilecek bir durum değil. Sosyal politikalar üretilirken bu olayların iyi analiz edilmesi gerekiyor.

'İdamını iste' diyenler var: Toplumdaki, infiali çok iyi anlıyorum. Bunlar sizin de benim de içimizde olan bir öfke. Hatta kendi meslektaşlarımdan bile "Müvekkilinin idamını iste" diyenler var. Bunun mümkün olmadığını onlar da biliyor ama bunu söyleyebiliyorlar. Ancak gerçekçi olmalıyız. Hukuk sistemimizde idam yok.

Ağırlaştırılmış müebbet: Bana göre de davanın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılması gerekiyor. Yasalarımız buna izin veriyor. Ben de vekalet görevim devam ettiği sürece katil de olsa sanığın haklarının korunmasına çalışacağım. Ancak sorun müebbet hapis cezası vermekle de bitmiyor.

İnfaz kanunu düzenlenmeli: Bu olayların birçok yönü var. Sosyolojik ve psikolojik yönünü uzmanlarına bırakırsak adli yönden yapılması gereken, İnfaz Kanunu'nun düzenlenmesi. Bir kişi 5 yıl ceza alıp, 2 yılda çıkıyor. 5 yıl alıyorsa 5 yıl yatmalı. İnfazın amacı ıslahtır ama cezaevlerimizin hangisinde ıslah var. Cezaevine giren profesyonel suçlu olarak çıkıyor.

'Öldükten sonra yaktım' taktiği

Adana'daki infiali dikkate alan savcılık katil zanlısı Süleyman Akdeniz'e önceki gün gizlice "yer gösterme" yaptırdı. Yer gösterme sırasında sanık, ceza hukuku açısından ince bir manevra yaptı. Önceki ifadelerinde minik Gizem'i yaralı haldeyken yaktığını söyleyen sanık, yer gösterme sırasında, ısrarla "Benzini öldükten sonra döküp ateşe verdim" dedi. Sanığın bu tavrı cinayeti ceza hukukundaki tanımıyla 'canavarca işlemediği', o andaki ruh haliyle anlık gerçekleştirdiği izlenimini yaratmak olarak değerlendirildi. Bu arada Süleyman Akdeniz'in tarif ettiği bu yerlerde cinayette kullandığı bıçak ve benzin dolu pet şişesi bulunamadı.