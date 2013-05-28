Adana Cumhuriyet Başsavcılığı: Reyhanlı saldırılarının ihbarı üç gün önce Emniyet'e ulaştı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs'ta, 52 kişinin hayatını kaybettiği patlamalara ilişkin ihbarın olaydan 3 gün önce Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bildirildiğini açıkladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından Reyhanlı'daki bombalı saldırılara ilişkin yapılan açıklamada "Patlamadan üç gün önce 08.05.2013 tarihinde saat 16.00 sıralarında Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar Adana TMK 10. Maddesiyle görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine iletilmiş olup 09.05.2013 tarihinde olayı soruşturan TMK 10.Madde ile görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından güvenlik birimlerimizce ihtiyaç duyulan tüm mahkeme kararları ve talimatlar / izinler verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Basın Sözcüsü Ahmet Akkaya'nın adıyla yapılan açıklamada, "Bazı basın kuruluşlarında Hatay ili Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak gerekli araştırmanın yapılmadığı, soruşturmanın bizzat Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmeyip Hatay Valiliğinin inisiyatifine bırakıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan bir kısım haberlerin yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla olayla ilgili yapılan işlemler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapma zorunluluğu doğduğu" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11.05.2013 günü saat 13.30 ve 13.35 sıralarında Hatay ili Reyhanlı ilçe merkezinde iki farklı noktada meydana gelen patlama olayıyla ilgili olarak patlamadan üç gün önce 08.05.2013 tarihinde saat 16.00 sıralarında Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar Adana TMK 10. Maddesiyle görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine iletilmiş olup 09.05.2013 tarihinde olayı soruşturan TMK 10. Madde ile görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından güvenlik birimlerimizce ihtiyaç duyulan tüm mahkeme kararları ve talimatlar / izinler verilmiştir. Güvenlik birimlerince yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu patlama olayında kullanılan iki adet araç Türk vatandaşı olan şahıslar tarafından yakın bir tarihte satın alınarak Hatay il merkezinde kaportacı ustası M.G'ye zula tabir edilen gizli bölmeler yaptırdıkları daha sonra da Hatay ili Harbiye beldesi yerleşim bölgesi dışında depoda gizlenmişlerdir. Suriye ülkesi Lazkiye şehrinden Suriye uyruklu N. soyadlı şahıs tarafından temin edilen RDX tipi 300 kilogram patlayıcı kaçak yollardan balıkçı tekneleriyle Samandağ Çevlik mevkisindeki balıkçı barınağına getirtildiği, buradan da araçların gizlendiği depoya götürülerek daha önceden araçlarda yaptırılan özel bölmelere yerleştirildiği belirlenmiştir.

Eylemden iki gün önce 9 Mayıs günü asıl eylemi gerçekleştiren dört şüphelinin patlama noktalarında farklı araçlarla keşif yaparak olayı planladıkları, 11.05.2013 günü de eylem için seçilen noktalarda iki aracı zaman ayarlı düzenekle patlatarak olayı gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir."

'12 kişi tutuklandı'

Eylemi gerçekleştiren şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde olayın doğrudan planlayıcısı ve icrası konumunda olan ve bunlara yardım ettiği hususunda haklarında yeterli şüphe ve delil bulunan 12 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında 6 kişinin serbest bırakıldığı, 7 kişi hakkında yakalama emri çıkartıldığı belirtildi.

Şüphelilerin birinin yabancı uyruklu diğerlerinin ise Türk vatandaşı olduğuna işaret edilen açıklamada, "TMK 10. Madde ile yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğimizin kontrolünde ölenlerin otopsi raporları ile mağdurların kesin raporlarının takibi, DNA incelemelerinin yaptırılması, zararların tespiti ile diğer yerinde yapılması gereken işlemler olayın meydana geldiği Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmaktadır. Olayın başından beri Adana TMK 10. Madde ile görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin kontrol ve talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma halen çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "açıklamanın basında yer alan ve gerçeği yansıtmayan bir kısım farklı değerlendirmelerle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla yapıldığının" altı çizildi.

1 kişi mahkemeye sevk edildi

Buarada, saldırılarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınıp bugün Adana Adliyesi'ne getirilen zanlı, TMK 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

Zanlı, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.