Başbakan Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada Hatay saldırısıyla ilgili CHP2yi suçladığı. Saldırıyı organize edenlerin CHP ile bağlantılı olduğunu söyleyen ve ellerinde belge olduğunu söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi.

Erdoğan, "İki kez Şam’a giden CHP heyetinin rehberi Reyhanlı saldırısını planlayan kişinin ta kendisidir.

CHP heyetlerini alan Lazkiye’ye götüren oradan Şam’a götüren hatta aynı fotoğraf karesinde yer alan şahıs Türkiye içindeki hain saldırıları planlayan şahıstır." şeklinde konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumartesi Hatay'a gittik. 11 Mayıs'ta meydana gelen patlamada 52 kardeşimizi kaybettik. Reyhanlıya vardığımızda stadyumdan vatandaşlarımızla buluşacağımız yola kadar oradaki vatandaşlarımızın bizlere yönelik teeccühüne bizzat şahit olduk. Reyhanlı'ya yeniden geleceğimize söz vererek oradan ayrıldık.

Kaymakamlıkta şehitlerimizin ailelerinde oluşan geniş bir heyetle bir araya geldik. Onların tespitlerini aldık. bu olaylar sonucunda bizim neler yapmak isediğimizi, Fatma Şahin'in bizzat iştirak ettiği bu toplantıda Başbakanlık'tan kendilerine 7.500 milyar liralık bir bütçe çıkardık.

Bu millet güçlü bir millettir. Bu ülke 10 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Van depreminde attığımız adımlar ortadadır. Yeni bir Van inşa ettik. Biz emanetçiyiz, biz efendi değiliz, biz hizmetkarız. Nerede bir sıkıntı olursa milletin emrindeyiz.

Duygusal bir ortamda toplantımızı gerçekleştirdik. Şehitlerimizin ailelerin tam bir metanet içinde olduğunu gördüm. Bu Müslüman olmanın getirdiği bir şeydir. Eğer imanınız varsa kadere inanır ve metanetli olursunuz. 10 yaşındaki oğlu Oğulcan'ı patlamada kaybeden babayla konuştuk. Ahmet kardeşim bizden bir ricada bulundu, bizden para istemedi biliyor musunuz? O, şehit Oğulcan'ın isminin okuduğu okula verilmesini isminin bu şekilde yaşatılmasını istediğini söyledi. Oğulcan Tuna'nın okuduğu okula ismi verildi. Onunla birlikte 3 çocuğumuzun isimlerini de Reyhanlı'daki diğer okullara verilmesi suretiyle hatıralarını yaşatacağız.

Yine orada esnafımızın sorunlarını dinledik, sorunların çözümü için talimat verdik. Reyhanlı'da yakınlarını kaybeden ailelere uğradık, taziyelerimizi sunduk. Ardından Hatay'a geçtik, hastanedeki kardeşlerimiz ziyaret ettik.

11 Mayıs'ta Reyhanlı'da bu saldırıların gerçekleşmesinin hemen ardından bize, hükümeteimize ve Suriye politikamıza yönelik bir kampanyanın da startı verildi. Başta CHP ve MHP olmak üzere milleti tahrik etmek istediler. Ne Reyhanlı da ne Hatay'da muhalefetin yansıttığı gibi bir atmosfer yok. Yüzyıllardır kardeşliğin merkezi olan Hatay bu saldırıyı metanetle karşıladı. Hatay'daki bu atmosferi bozmak için başta CHP olmak üzere bu bölgede çok ağır tahrik girişimlerinin yaşandığını biliyoruz.

Hatay'da tehlikeli bir oyun olmak istemiyor. Bu oyun Türkiye dışında tezgahlanıyor, Tük vatandaşlar kandırılmak suretiyle icra ediliyor. Siyasi mezhepçilik yapılıyor, bu çok tehlikeli bir oyun. Bazı karanlık şahışların ajanlık derecesinde faaliyetleri tespit edildi ve tutuklandı. Maalesef bu şahsıların CHP içindeki milletvekilleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Mültecilere yönelik saldırgan girişimlerde de kökü dışarda olan bu yapılanmaların olduğu tespit edildi.

CHP ve MHP genel başkanları hayatlarında 5 koyun gütmüş değiller, verin ellerine kaybeder gelirler. Bunların sorunu bu.

En başından itibaren Suriiye'nin toprak bütünlüğünü savunduk. Halkın tamamının temsilini savunduk. Tıpkı Türkiye içinde olduğu gibi. Suriye'de de bizim herhangi bir inanç lehine veya aleyhine taır takınmamız söz konusu olamaz. Bu tahriklere karşı dikkatli olun. CHP Genel Başkanı'nı ve CHP'nin malum millevekillerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum.

CHP, Türkiye'nin aleyhine bir tavrı takınamaz. Türkiye düşmanı bir ülkenin taşeronu olamaz. Buna yargı da müsaade etmez.

Reyhanlı'daki acı olayın ardından CHP'nin tavrı suçu örtmek üzerine kuruluydu. Hem Reyhanlı'yı hem Hatay'ı tahrik etmek istediler. Son derece örgütlüydüler. CHP'nin bu saldırgan ruh halinin sebebi nihayet ortaya çıktı.

CHP'nin başındaki zaatın bize terörist başı diyecek kadar şuurunu kaybetmesi karanlık senaryolarda yer almasının sonucudur.

Geçtiğimiz yıl CHP'den 2 heyet Suriye'ye gitti. Beşar Esad'la görüştü, utanmadan fotoğraflar çektirdi. Mayıs ayında emniyet ve istihabrat güçlerimiz bazı operasyonlar yaptı. Bazı mülteci kamplarında bomba patlatmak ve bazı kişilerin öldürülmesine yönelik saldırı planları iş adamı kılıklı biri tarafından planlandı. Bu zatın babası da Hafız Esad'ın babasıyla arkadaştı. Şimdi oğluyla bu işi yürütüyor. Oğlu Türkiye'ye gelse ne olacağını bilyior. Hatay'da bazı ihanet içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. CHP'ye yakın bir gazeteci bu karanlık ilişkilerin içinde yer aldı. İki kez Şam’a giden CHP heyetinin rehberi Reyhanlı saldırısını planlayan kişinin ta kendisidir. CHP heyetlerini alan Lazkiye’ye götüren oradan Şam’a götüren hatta aynı fotoğraf karesinde yer alan şahıs Türkiye içindeki hain saldırıları planlayan şahıstır.

CHP Genel Başkanı ve bazı arkadaşları boğazlarına kadar çamura batmış durumdadır. Benim istihbarat teşkilatımın elinde otomobilin fotoğrafları var, plakalarıyla birlikte. CHP, son derece tehlikeli bir oyunun içinde yer almıştır. CHP derhal tatmin edici bir açıklama yapmak zorundadır. lafla değil, belgeyle, çünkü biz belge gösteriyoruz. Hatta CHP genel başkabnı ve milletvekilleri derhal etmelidir.



