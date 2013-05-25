Erdoğan Reyhanlılara seslendi: 51 kişiyi öldürenler cehennemde

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 51 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde konuştu. Erdoğan, "51 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar makamların en yücesini ulaştılar. Ama şunu da bilmenizi istiyorum ki onların o makamlara ulaşmasına neden olan alçaklar zalimler onlar da ebedi alemde cehennemde" dedi.

Erdoğan'ı, Hatay Havaalanı'nda Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, bazı milletvekilleri ve öteki ilgililer karşıladı.

Başbakan Başbakan Erdoğan ile İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da geldi.

Ziyaret öncesi ilçede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri ilçe girişinde araçları durdurarak arama yaptı.

Erdoğan, Reyhanlı’da 51 kişinin hayatına mal olan saldırının gerçekleştiği yerde otobüs üzerinden Hataylılara sesleniyor.



İşte Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

Reyhanlı’nın saygıdeğer güzel insanları sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum.

Bu buluşmada özellikle 51 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar makamların en yücesini ulaştılar. Ama şunu da bilmenizi istiyorum ki onların o makamlara ulaşmasına neden olan alçaklar zalimler onlar da ebedi alemde cehennemde.

Yanı başımızda yaşananlar sıradan değil. Kendi saltanatlarını koruma gayreti içinde olanlar İşte Türkiye’de bezem huzurumuza musallat olmuşlardır.

Biz Türkiye olarak Suriye ile yüksek stratejik düzeyli anlaşmalar yapmak üzere, elimizden gelene gayreti gösterdik.

Bu önemli bir adımdı. Fakat öyle anlar öyle günler oldu ki bizim aramızdaki bu anlaşmalar hiçe sayıldı. Dostluk kardeşlik bağları ayaklar altına alındı. Kim tarafından…Diktatör Esad tarafından alındı.

Bu millet tarihi itibariyle dünyada mazlumlara hep ensar olmuştur. Mazlumlar karşısında ensarlık görevini yapmıştır.

300 bin kader mülteci kardeşimiz buraya keyifleriyle gelmediler. Ölüm endişesiyle geldiler. Türkiye’de de bu bölgede de ensar olmayanlar, burada kardeşlerimin arasına fitne nifak tohumları atmaya gayret ediyorlar.

Siz Suriye’den buraya göç eden kardeşlerimize kucağınızı açtınız. Şimdi onları buradan kovma gayreti içine girenler asla izin vermeyin. Bilesiniz ki onlar bizim kardeşimizdir. Bize inandıkları için, güvendikleri için buradırlar.



Yoksa kimse evinden barkından kaçarak başka ülkelere gitmez. Fitneye prim vermeyeceğiz. Onları kucaklayacağız. Suriye’de diktatörlük sona erdiği gün., halkın iradesi iktidar olduğu gün buradaki kardeşlerimiz de evlerine döneceklerdir.



Suriye’de zulüm, kan kin var. Uçaklarla bombardıman etmek suretiyle tanklarla toplarla kendi vatandaşını öldürmek suretiyle.

Reyhanlı’da içinde bulunduğunuz birliğinizin dirliğinizin devamını istiyorum. Bugünler gelir geçer. Türkiye güçlü ülkedir. Ve geçecek. İnşallah en kısa sürede Suriye’deki muhalif güçler bu diktatörü indirecekler.

Suriye’deki kardeşlerime buradan sesleniyorum Allah’ın yardımı yakındır inşallah….