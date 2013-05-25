T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan, Reyhanlı'ya gidiyor

Reyhanlı’da Başbakan’ın gelişi nedeniyle çeşitli hazırlıklar yapılıyor

25 Mayıs 2013 14:41

Başbakan Tayyip Erdoğan, 51 kişinin yaşamını yitirdiği patlamalardan 2 hafta sonra Reyhanlı'ya gidiyor.

Erdoğan ziyaretini daha önce açıkladığı tarihten 5 gün öne çekerken, Reyhanlı’da da Başbakan’ın gelişi nedeniyle çeşitli hazırlıklar yapılıyor. Binalar boyanıyor, yollar asfaltlanıyor, ortalık temizleniyor. Yoğun güvenlik önlemi alınan ilçeye, çevre il ve ilçelerden takviye ekipler de gönderildi.

Erdoğan dün Ankara’da düzenlenen AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Reyhanlı konusunda yine CHP’ye yüklendi. Erdoğan, “Reyhanlı’da saldırı maalesef önlenememiştir ancak onlarca eyleme gerçekleştirilmeden engel olunmuştur” dedi.

ETİKETLER

başbakanerdoğanhatayreyhanlıziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24