Başbakan, Reyhanlı'ya gidiyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, 51 kişinin yaşamını yitirdiği patlamalardan 2 hafta sonra Reyhanlı'ya gidiyor.

Erdoğan ziyaretini daha önce açıkladığı tarihten 5 gün öne çekerken, Reyhanlı’da da Başbakan’ın gelişi nedeniyle çeşitli hazırlıklar yapılıyor. Binalar boyanıyor, yollar asfaltlanıyor, ortalık temizleniyor. Yoğun güvenlik önlemi alınan ilçeye, çevre il ve ilçelerden takviye ekipler de gönderildi.

Erdoğan dün Ankara’da düzenlenen AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Reyhanlı konusunda yine CHP’ye yüklendi. Erdoğan, “Reyhanlı’da saldırı maalesef önlenememiştir ancak onlarca eyleme gerçekleştirilmeden engel olunmuştur” dedi.