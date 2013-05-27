Reyhanlı'dan 4 gün önce 'Hizbullah saldırı yapacak' ihbarı verilmiş!

Hatay Reyhanlı’da, 11 Mayıs’ta 51 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının şoku atlatılmaya çalışılırken, istihbarat birimlerinin eylemden 4 gün önce çok kritik bir bilgiyi güvenlik güçleri ile paylaştığı öğrenildi.

İstihbarat birimlerinin Reyhanlı saldırısından 4 gün önce Hizbullah’ın Türkiye’de eylem yapacağı duyumu aldığı ortaya çıktı.

Sertaç Koç'un Milliyet'teki haberine göre, Ankara’da, terör birimlerine bilgi veren Irak uyruklu bir kişinin, “Suriye rejimine destek veren Hizbullah’ın üst düzey askeri kanat yöneticilerinin, 9 Nisan’da, Hizbullah’ın Lübnan’daki bir askeri kampında yaptıkları toplantıda, Türkiye’de ses getirecek bir eylem yapma kararı aldıklarını” anlattığı belirtildi. Bu iddia üzerine yurtdışındaki kanallarını hareket geçiren istihbarat birimleri, konuyla ilgili yaptığı çalışmanın ardından, 7 Mayıs’ta 81 ildeki tüm güvenlik güçleri ile bu bilgiyi paylaştı ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kampta üst düzey toplantı

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, 26 Nisan günü, Irak uyruklu bir kişi Ankara’da terör birimlerine başvurarak önemli bazı bilgiler açıklayacağını belirtti. Söz konusu kişinin yaklaşık iki saat boyunca güvenlik güçlerine özetle şu bilgileri verdiği öğrenildi:

"Lübnan’ın Medinetit Dahiye Bölgesi’nde Hizbullah’a ait askeri kampta 9 Nisan günü önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya Lübnan ve İran Hizbullahlarının askeri kanatlarının 7 üst düzey yöneticisi katıldı. Bu toplantıda Suriye rejimi aleyhine politika üreten Türkiye ve Ürdün’de ses getirecek eylem düzenlenmesi yönünde karar alındı."

Farklı ülkelerden militanlar

Düzenlenecek eylemde Suriyeli, Lübnanlı, Iraklı, İranlı ve farklı Arap ülkelerinden Hizbullah militanlarının kullanılması kararlaştırıldı. Eylemin içinde Türkiye’deki Hizbullah militanlarının da kullanılacağı belirtildi.

Böylece kafa karışıklığı yaratılarak, eylemin kimin tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiğinin perdelenmiş olması amaçlandı. Eyleme katılacak olan militanların önce Lübnan’da toplanması, daha sonra da sahte kimliklerle, havayolu ile Türkiye’ye girmesi kararlaştırıldı.