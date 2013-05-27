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Yaşam

Reyhanlı'da firari asker rastgele ateş açtı

İsmi açıklanmayan askerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Antakya’ya götürüldü

27 Mayıs 2013 02:21

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan bir sınır karakolundan silahıyla beraber firar ederek rastgele ateş açan asker, 2 saatlik bir çalışma sonrası etkisiz hale getirildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferhat Dervişoğlu'nun haberine göre, ilçeye bağlı Kavalcık Köyü’nde bulunan sınır karakolunda nöbet tutan bir asker, saat 18.30 sıralarında sinir krizi geçirmesi sonucu G-3 piyade tüfeği ile firar etti. Antakya istikametine yaya olarak gitmeye başlayan asker, rastgele ateş açarak, çevrede paniğe neden oldu. Komutanları ve arkadaşlarının peşine düştüğü asker ikna edilmeye çalışılırken, güvenlik güçleri Yenişehir Gölü istikametinden başlayarak Reyhanlı-Antakya yolunu trafiğe kapatıldı. G-3 piyade tüfeği ve 3 adet dolu şarjörle yaya olarak ilerleyen asker, yaklaşık 2 saat sonra etkisiz hale getirildi.

İsmi açıklanmayan askerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Antakya’ya götürüldüğü öğrenilirken, trafik yeniden ulaşıma açıldı.

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