Adalet Bakanı: Obama kendi adını bildiği gibi darbeyi yapanın Gülen olduğunu biliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimi ile ilgili olarak "Amerika Birleşik Devletleri'nin, bu darbeyi Fetullah Gülen'in yaptığını, Sayın Obama kendi adını nasıl biliyorsa o kadar bildiğinden eminim. Amerikan istihbaratının bildiğinden eminim. Amerika Dışişleri Bakanı'nın bildiğinden eminim. Yani şu saatten sonra bunda bir tereddütleri olmadığından çok netim, çok eminim" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, yargıda yapılan açığa alma ve gözaltı operasyonlarıyla ilgili olarak, "Yargı ve sivil diğer bürokrasi içindeki ayakların bu darbe ile bir şekilde ilgisi olduğuna eminim. Ben yargıda olanların Yargıtay, Danıştay ve yüksek yargıda olanların, yargının içerisinde belli bir düzeyde olanların, bu darbe teşebbüsünün Cuma günü gerçekleştirileceğini, adımı nasıl biliyorsam, öyle bildiklerine eminim" dedi.