Kulis: Gülen'le görüşme teklif edilince Hulusi Akar, "O hainle görüşmem" dedi, darbecilere ağır hakaretler etti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, cuntacıların Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'le görüşme teklifine "Beni o hainle kimse görüşmeye ikna edemez" cevabı verdiği iddia edildi. Akar'ın, darbe bildirisini okumasını isteyen cuntacılara “Ne kâğıdınızı okurum, ne de zinhar imzalarım, yaptığınız ahlaksızlıktır, hainliktir, şerefsizliktir, gelin bu yoldan dönün” diye bağırdığı belirtildi. Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Akar'ın darbecilere “Bataklığa battınız, alçaksınız, hainsiniz, ülkeyi Suriye’ye çevirdiniz, yazıklar olsun, devletin verdikleri size haram olsun, başınız büyük belada, teslim olun" dediğini aktardı.

Serpil Çevikcan'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, France 24 televizyonuna dün önemli açıklamalar yaparken, darbe girişimi gecesi yaşananların detaylarını anlattı.

Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın darbeciler tarafından Fethullah Gülen’le telefonla görüştürülmek istendiğini söyledi.

Genelkurmay karargâhında rehin alındıktan sonra Akıncı Üssü’ne götürülen, burada elleri bağlanan, başına silah dayanan Orgeneral Akar’ın Gülen’le görüştürülmek istenmesi öncesinde nasıl bir diyalog yaşandığı, darbecilere ne yanıt verdiği ve diyaloğun nasıl sonuçlandığının detaylarına ulaştım.

Karargâhta darbe bildirisini imzalamayı reddeden Akar’ın, darbecilerin ısrarlı tekliflerine rağmen darbenin başına geçmeyi reddettiği kamuoyuna yansımıştı.

Darbecilerin Akıncı Üssü’nde de ısrarlarını sürdürdükleri ve Genelkurmay karargâhında imzalatmaya çalıştıkları bildiriyi imzalaması için Akıncı Üssü’nde de Orgeneral Akar’a baskı yaptıkları ortaya çıktı.

Bu esnada Orgeneral Akar’ın, “Başınız kim, sizi kim yönetiyor, kimden emir alıyorsunuz?” diyerek bağırdığı, bunun üzerine darbecilerin, Orgeneral Akar’a Fethullah Gülen’le görüştürme teklifinde bulundukları belirtildi.

Darbecilerin, “Sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen hocaefendi ile görüştürmek istiyoruz, isterseniz hemen telefonla irtibat kuralım” dedikleri, bunun üzerine çok sinirlenen Akar’ın bu teklifi şiddetle reddederken darbecilere ağır şekilde hakaret ettiği kaydedildi.

Orgeneral Akar’ın, “Beni o hainle kimse görüşmeye ikna edemez” ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Darbecilerin buna rağmen bildirinin imzalanması konusunda baskı yapmayı sürdürdüğü ve Orgeneral Akar’a “Bunu imzalarsanız çok kolay çözeriz” dedikleri öğrenildi.

Askeri kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, Akar bu talebe de ağır hakaretlerle yanıt verdi ve “Ne kâğıdınızı okurum, ne de zinhar imzalarım, yaptığınız ahlaksızlıktır, hainliktir, şerefsizliktir, gelin bu yoldan dönün” diye bağırdı.

Elleri bağlı, başına silah dayanmış ve ciddi hayati tehlike altında bulunan Akar’ın bu koşullara rağmen darbecilere karşı çok ağır ifadeler kullandığı vurgulandı ve şunları söylediği belirtildi:

“Bataklığa battınız, alçaksınız hainsiniz, ülkeyi Suriye’ye çevirdiniz, yazıklar olsun, devletin verdikleri size haram olsun, başınız büyük belada, teslim olun.”

Kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın söz konusu teklifi ve diyalogları anlatırken, “Pazarlığı asla kabul etmedim, bu asla söz konusu olamaz” dediğini de aktardı.

Kaynaklar, darbenin şüphelileri arasında bulunan tutuklu YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün ifadesinde, “Gördüğümde çay içiyordu” sözlerinin kesinlikle doğruyu yansıtmadığını da belirtiyor.

Edindiğim bilgiye göre, Akıncı Üssü’nde alıkonulduğu süre boyunca defalarca çay ikram edilen Akar, bunların tamamını geri çevirdi. Akar, darbecilere bağırarak tepki gösterdiği ve çok sinirlendiği bir anda, ağzı kuruduğu için masadaki sudan birkaç yudum içmek zorunda kaldı.

Akıncı’da başına silah dayanmış biçimde ikna edilmeye çalışılan Akar’a baskı yapıldığı sırada odada, daha sonra tutuklanan Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli ile Orgeneral Akar’ın “sivil-asker teröristler” diye nitelediği birkaç darbecinin olduğu kaydedildi.

Askeri kaynaklardan yansıyan bilgiler böyle. Darbeciler tarafından rehin alınan isimlerden biri olan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in ifadeleri de dudak uçuklatan cinsten.

Orgeneral Güler’in ifadesinin ayrıntılarını haber sayfalarımızda okuyacaksınız. Anlaşılan o ki darbe gecesi komuta kademesinin maruz kaldıkları muameleye ilişkin olarak önümüzdeki günlerde daha birçok ayrıntı ortaya çıkacak.

