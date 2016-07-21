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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kılıçdaroğlu: Yaveri darbenin başında Hulusi Akar'ın olduğunu söyledi, destek istedi

Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Türkkan'ın darbe girişimine dair itiraflarda bulunduğu belirtilmişti

21 Temmuz 2016 17:59

Hülya Karabağlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 'itirafçı' yaveri Yarbay Levent Türkkan ile telefonda konuşmasını grubunun basına kapalı toplantısında anlattı. Kılıçdaroğlu, "Yaver bana 'Hulisi Akar'ın başında olduğu bir darbe yapıldığını' söyledi. Ben de kendisine 'nereden gelirse gelsin darbelere karşı olduğumuzu' söyledim" diye konuştu.

T24'ün edindiği bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, darbe girişimi gecesi kendisini, Genelkurmay Başkanı Akar'ı rehin aldığı belirtilen yaverin aradığına dair iddialara cevap verdi. Kılıçdaroğlu, 'yaverinin telefon görüşmesi yaptığını' doğrulayarak 'yaverin darbenin başında Hulusi Akar'ın olduğunu söylediğini ve destek verdiğini' söyledi.

 

Basına kapalı OHAL toplantısı

 

CHP grubunun olağanüstü hâl kararına ilişkin basına kapalı toplantısında milletvekillerinin önemli bölümü OHAL'e karşı çıkınca oylamadaki tutum için grup kararı alınmadı. 

Grup toplantısında söz alan 20'e yakın milletvekili, hükümetin OHAL'e dair yapılan Fransa benzetmesinin 'doğru olmadığını' gündeme getirdi. Yapılan konuşmalarda "Fransa'da askeri önlemlere ağırlık verilirken güvenlik öne çıkarken Türkiye'de Kanun Hükmende Kararname gibi hükümeti yetkiyle donatan bir uygulama görünüyor. OHAL, TBMM'ye ve parlamenter sisteme yönelik bir darbedir" dendi. 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 'AKP'nin darbe girişimiyle mağduru oynamak istediğini' söyledi. Şeker, "AKP'nin bu işin siyasi sorumlusu olduğunu halka anlatmamamız lazım. Cemaatle kurdukları koalisyonu unutmayalım. Erdoğan'ın okuduğu,  'minareler süngü,  camilerimiz kışla' şiirinin provası yapılıyor. İktidar 7 Haziran'da hükümeti bize vermeyerek darbe yapmıştı. Yeni bir hükümet kurulursa buna izin verilmeyeceği mesajı veriliyor" diye konuştu.

CHP'li Ali Şeker gibi bir çok milletvekili bu süreçte gözaltına alınanlara ilişkin olarak hak ihlallerini gündeme getirdi. Hükümet kanadından gelen idam cezası önerisi de CHP grubunda destek görmedi. CHP'liler 'idama karşı çıktıklarını' söyledi. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin ısrarı üzerine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın her şeyi itiraf eden yaveriyle yaptığı konuşmayı anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Yaver bana 'Hulisi Akar'ın başında olduğu bir darbe yapıldığını' söyledi. Ben de kendisine 'darbelere karşı olduğumuzu ve nereden gelirse gelsin darbelere karşı olduğumuzu' söyledim" dedi.

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