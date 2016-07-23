Yeni Şafak: Hulusi Akar'ın yaveri, tüm subayları fişlemiş!

Yeni Şafak gazetesi, Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki subayları fişlediğini öne sürdü. "Kasadan fişler çıktı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Hulusi Akar'ın en yakınındaki isim olan Yarbay Levent Türkkan ile birlikte 6 yaverin odasını aramak için Karargah'a giren polis, firari 5 yaverden 2'sinin odasının kilitli olduğunu belirledi. Bunun üzerine kapılar kırıldı, odalara girildi. Savcı nezaretinde odaları didik didik eden polis, çelik kasaların kilitlerini de kırdı. Kasalardan şoke eden belgeler çıktı" ifadesi yer aldı.

Haberde ayrıca, "'Gizli' ibareli belgeleri inceleyen polis, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm subayların tek tek fişlendiğini belirledi. FETÖ'cü askerlerin kuvvet komutanları başta olmak üzere binlerce subayın isimlerinin karşısında 'uygundur' ya da 'uygun değildir” notu düştüğü görüldü. Bazı isimlerin yanına şunlar yazılmıştı: 'Atatürkçüdür', 'AKP'lidir', 'solcudur', 'içki içer', 'alemcidir'... TSK'daki tüm subayları fişleyen FETÖ'cü askerlerin, Genekurmay Başkanlığı'ndaki personeli de küçük notlar halinde fişlediği görüldü. Personel fişlerinde 'bize yakın', 'bize uymaz', 'işe yarar', 'işe yaramaz' şeklinde ibarelere rastlandı" dendi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri, Piyade Yarbay Levent Türkkan, darbe soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Osman Özgan'ın imzasıyla yayımlanan (23 Temmuz 2016) haber şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişimiyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Genelkurmay Karargahı'nda arama yapan savcılar, şoke eden belgeler ele geçirdi.

Darbenin başarılı olması halinde kimlerin görev yapacağını tek tek belirleyenFETÖ'nün, TSK içerisindeki subayları da fişlediği ortaya çıktı. Akar'ın en yakınındaki isim olan Yarbay Levent Türkkan ile birlikte 6 yaverin odasını aramak için Karargah'a giren polis, firari 5 yaverden 2'sinin odasının kilitli olduğunu belirledi. Bunun üzerine kapılar kırıldı, odalara girildi. Savcı nezaretinde odaları didik didik eden polis, çelik kasaların kilitlerini de kırdı. Kasalardan şoke eden belgeler çıktı.



"Uygundur"-"Değildir"

'Gizli' ibareli belgeleri inceleyen polis, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm subayların tek tek fişlendiğini belirledi. FETÖ'cü askerlerin kuvvet komutanları başta olmak üzere binlerce subayın isimlerinin karşısında 'uygundur' ya da 'uygun değildir” notu düştüğü görüldü. Paralel örgüt üyesi subayların, notlara ek açıklamalar girmeyi de ihmal etmediği tespit edildi. Çünkü bazı isimlerin yanına şunlar yazılmıştı: 'Atatürkçüdür', 'AKP'lidir', 'solcudur', 'içki içer', 'alemcidir'... TSK'daki tüm subayları fişleyen FETÖ'cü askerlerin, Genekurmay Başkanlığı'ndaki personeli de küçük notlar halinde fişlediği görüldü. Personel fişlerinde 'bize yakın', 'bize uymaz', 'işe yarar', 'işe yaramaz' şeklinde ibarelere rastlandı.