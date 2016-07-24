Yıldırım ve Biden arasındaki Gülen görüşmesinde neler konuşuldu?

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın iki gün önce Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin yaptığı telefon görüşmesinde neler konuşulduğu medyaya yansıdı. Telefon görüşmesinde Yıldırım, "Arkadaşlarınız bize darbeci diyor" diyen Biden'e "Darbenin başmimari sizde ikamet ediyor" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Biden’in iki gün önce Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili yaptığı telefon görüşmesinde ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Biden, 'Türk halkının darbe karşında ortaya koyduğu cesareti' överken, 'ABD’nin darbe teşebbüsünü en başında kınadığını' dile getirdi.

"Darbenin mimarı sizde..."

MYK toplantısının yapıldığı saatlerdeki telefon görüşmesinde Biden, “Sizin hükümetinizden bazı isimler, Türkiye’nin yaşadığı darbenin arkasında ABD’nin olduğuna dair ifadeler kullanıyorlar. Bunun düzeltilmesini sizden bekliyoruz” dedi. Yıldırım da, “Bu darbenin başsorumlusu ve mimarı da yıllardan beri sizin ülkenizde yaşıyor ama. Daha önce de gündeme geldi, biz de sizden onun iadesini bekliyoruz” karşılığını verdi.

Rakamlarla anlattı

Görüşmede Yıldırım, 'darbe gecesi teröristlerin 246 masum vatandaşı katlettiği, bin 536 vatandaşı ise yaraladığı' bilgisini de paylaştı. Görüşmede, Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin ve emniyet güçlerinin cansiperane bir mücadeleyle darbe girişimini başarısız kıldığını anlattı.

İade dosyası

Daha sonra yapılan açıklamada da Yıldırım’ın “Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliğine atıfla, Fetullah Gülen ve başında bulunduğu terör örgütünün zararlı faaliyetleri konusunda ABD yönetiminin uzun zamandır uyarıldığı, bu çerçevede, 15 Temmuz günü girişilen terörist kalkışmanın elebaşı konumundaki Fetullah Gülen’in iadesi için gerekli başvuru evrakının ABD’ye iletildiği ve bir müttefik olarak ABD’den beklentilerin Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi olduğunu” dile getirdiği aktarıldı.

Ömer Çelik: Bazı AB yetkilileri pokemon oyunu sanıyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Müttefiklerimiz ve dostlarımızın bu darbenin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Türkiye’yi ziyaret etmemiş olmalarını şaşkınlıkla karşılıyorum. AB, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi yetkililerinin Türkiye’yi ziyaret etmesini beklerdim. Kuşkusuz saldırıya uğrayan değerler hepimizin ortak değerleridir” dedi.

Mülteci anlaşmasına uyulduğunu belirten Çelik, AB üyeliğinin hâlâ stratejik bir hedef olup olmadığıyla ilgili soruya, “Bunun yolun sonu olduğunu düşünmüyoruz, yeni bir momentum başlatma zamanı” dedi. Türkiye ile daha fazla dayanışma içinde olunması gerektiğini belirterek dünyada çok popüler olan oyuna işaret ederek bazı Avrupalı yetkililerin Türkiye’deki darbeyi ‘bir Pokemon oyunu’ gibi izlediklerini söyledi. Çelik, “Gelin ve ne kadar ciddi olduğunu görün! Türkiye’ye uzaktan bakanlar bunu bir Pokemon oyunu sanıyor” diye konuştu.