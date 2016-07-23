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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen’in yeğeni gözaltına alındı

Muhammet Sait Gülen, Erzurum’da gözaltına alındı

23 Temmuz 2016 19:18

Fethullah Gülen’in yeğeni Muhammet Sait Gülen, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurumda gözaltına alındı.

Darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın başlattığı 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada da şüpheli bulunan Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Erzurum'da gözaltına alınan yeğen Gülen, Ankara'ya getirilecek.

Muhammet Sait Gülen, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada da sorgulanacak.

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