Fethullah Gülen’in yeğeni gözaltına alındı

Fethullah Gülen’in yeğeni Muhammet Sait Gülen, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurumda gözaltına alındı.

Darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın başlattığı 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada da şüpheli bulunan Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Erzurum'da gözaltına alınan yeğen Gülen, Ankara'ya getirilecek.

Muhammet Sait Gülen, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada da sorgulanacak.