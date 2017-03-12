Adalet Bakanı: Hollanda hükümetinin yaptığı faşizm ile Nazizm'in yeniden diriltilmesidir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hollanda hükümetinin yaptığı demokrasi ve insan haklarının mezara gömülmesi ve faşizm ile Nazizm'in yeniden diriltilmesidir." değerlendirilmesinde bulundu.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının uçuş iznini iptal eden Hollanda’ya tepki gösterdi.

Hollanda hükümetini, Hollandalı siyasetçileri, ayrımcılığın, ırkçılığın, İslamofobinin ve yabancı düşmanlığının esir aldığını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Eğer Hollanda hükümeti ve Hollandalı siyasetçiler bu aşırılıklara karşı çıkmazlarsa, yakın gelecekte onlar bile Hollanda'da konuşamazlar. Hollanda hükümetinin yaptığı demokrasi ve insan haklarının mezara gömülmesi ve faşizm ile Nazizm'in yeniden diriltilmesidir. AB ve Avrupa Konseyi yetkilileri ve insan hakları savunucuları, Hollanda'da diriltilen faşizm ve Nazizm uygulamalarına niçin susuyorlar?"