'Türkiye - Hollanda krizi turizmi vuracak'

Türkiye pazarına çalışan tur operatörleri, Hollanda hükümetine, "Türkleri kışkırtmayın, tansiyonu düşürün" çağrısı yaptı.

Petra Cook, TUI, Steven van der Heijden be Corendon gibi Türkiye tatili satan şirketler, terör saldırıları nedeniyle geçen yıldan bu yana Türkiye satışlarının ciddi oranda düştüğünü belirtiyor.

Türkiye sezonunun 1 Nisan'dan itibaren başlayacağını söyleyen seyahat acentaları, o zamana kadar iki ülke arasındaki sorunların çözümlenmesini umut ediyor.

Hollandalı turizmciler, Türk hükümetinin tatilciler için bir yaptırım uygulamasını düşünmediklerini belirtiyor.

Tur operatörlerine göre, Türkiye'nin turistlere ciddi anlamda ihtiyacı var.

Olası bir yaptırım kararı ise, Türkiye'nin kendi elini kesmesi anlamına geliyor.

Seyahat acentaları, geçen yılın aynı dönemine göre şu anda Türkiye satışlarında yüzde 30'luk bir düşüş bukunduğunu, sorunun devam etmesi halinde bu oranın ciddi biçimde attacağı endişesini dile getiriyor.