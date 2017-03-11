Başbakan'dan Hollanda'ya tepki: Bunlar dostluğa sığmaz, lütfen iç işlerimize burnunuzu sokmayın!

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmesiyle ilgili olarak "Buradan uyarıyorum, bunlar dostluğa, müttefikliğe sığmaz. Türkiye'nin düşmanlarına dostluk yapanlar, Türkiye'ye düşmanlık yapmıştır. Ey Avrupa, lütfen Türkiye'nin iç işlerine burnunuzu sokmayın" dedi.

Yıldırım, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak da "Bu sistem, işlerin daha hızlı gitmesi demek. Bu sistem demokrasinin daha güçlenmesi demek. Bu sistem, milletin iradesinin yönetime hakim olması demektir" dedi.

Balıkesir mitinginde konuşan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kılıçdaroğlu biraz daha fazla çalışman gerekecek. Seçimde kaybet, devam et. Bu olmaz. Çalışacaksın, başarılı olursan olacaksın. Olmayacaksan Allah selamet versin. Bu tutmadı ya, adamları bu sefer "Bunları tersinden okudu" diyor. Belli zaten tersinden okuduğu. Aynen doğru. Ama her şeyi tersinden okuyorsa bu memleketin hali ne olacak? Yazık değil mi bu memlekete"

"Lütfen burnunuzu sokmayın"

"Terör örgütleri 'Hayır' diyor. Almanya arkasından Hollanda. Bunlar da 'Hayır'cı oldular. Dikkat ederseniz oraya vatandaşlarımızla buluşmaya giden bakanlarımıza, milletvekillerimize yasak koyuyorlar. Engel çıkarıyorlar. Ne kadar engel çıkarırsanız çıkarın. Bizim memleket sevdalısı, gurbetteki kardeşlerimiz 16 Nisan'da size bunun cevabını sandıkları doldurarak vereceklerdir. Bakın, biz Türkiye olarak sizin seçilmişlerinize, iç siyasetinize karışmıyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla, görüyorum ki PKK terör sempatizanları, FETÖ'cüler olmak üzere ne kadar Türkiye'nin aleyhinde çalışan varsa sizin için baş köşede rol alıyor. Buradan uyarıyorum, bunlar dostluğa, müttefikliğe sığmaz. Türkiye'nin düşmanlarına dostluk yapanlar, Türkiye'ye düşmanlık yapmıştır. Ey Avrupa, lütfen Türkiye'nin içişlerine burnunuzu sokmayın. Taraf olmayın, taraf olursanız bunun hesabını da bu millet size sorar"

"Türkiye ayak bağlarından kurtulacak"

16 Nisan'da kuracağımız yeni hükümet sistemiyle beraber Türkiye ayak bağlarından kurtulacak. Bundan sonra hız kesmeden yoluna devam edecek. Nereye? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine zaman kaybetmeden ilerlemeye devam edecek. Belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomi daha sağlam bir zeminde büyüyecek. Terörle mücadelede artık ihanetlere yer olmayacak. Güvenlik güçlerimiz, istihbarat birimlerimiz her türlü terör örgütünün üzerine kararlılıkla gidecek. Sistemle birlikte ülkede kutuplaşmalar sona erecek. Millet bir olacak, beraber olacak ve birlikte Türkiye olacak. Kutuplaşma, gerilim, korku siyaseti artık işsiz kalacak. Muhalefet, kendini değiştirmek zorunda kalacak. Artık muhalefet de çalışmak zorunda kalacak."

"Fitnecilerin aramıza girmesine asla izin vermeyeceğiz"

"80 milyon hep birlikte bu güzel ülkenin geleceği için çalışacağız. Bölücülerin, fitnecilerin aramıza girmesine asla izin vermeyeceğiz. Gereksiz boş tartışmalarla vaktimizi, kaynaklarımızı tüketmeyeceğiz. 16 Nisan'da cumhuriyetimizin gücüne güç katacağız. Bağımsızlığa aşık bir millet olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstereceğiz"