T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollandalı aşırı sağcı lider: Erdoğan gibi düşünen Türkler, Türkiye'ye dönsün ve asla geri gelmesin!

Erdoğan, Hollandalı yetkililer için 'Nazi kalıntısı' benzetmesi yapmıştı

11 Mart 2017 21:39

Hollanda'da sağ popülist Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun inişine izin verilmemesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hollandalı yetkililere yönelik yaptığı 'Nazi' benzetmesine tepki gösteren Wilders, "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin"  ifadesini kullandı. 

Wilders'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:

 

 

"Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi" 

 "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" 

ETİKETLER

Geert WildersHollandaTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24