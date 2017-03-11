Hollandalı aşırı sağcı lider: Erdoğan gibi düşünen Türkler, Türkiye'ye dönsün ve asla geri gelmesin!

Hollanda'da sağ popülist Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun inişine izin verilmemesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hollandalı yetkililere yönelik yaptığı 'Nazi' benzetmesine tepki gösteren Wilders, "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" ifadesini kullandı.

Wilders'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi"

"Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin"