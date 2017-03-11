Hollanda'dan Erdoğan'a Nazi yanıtı: Çizgiyi çok aştı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’ya uçuşuna izin verilmemesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sarf ettiği “Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” sözlerine Hollanda’dan tepki geldi.

Russia Today'in haberine göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Türkiye’nin öfkesini anlıyoruz fakat Erdoğan’ın Nazi sözleri çizgiyi çok aştı” dedi.

Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle ilgili olarak Türk yetkililerle kabul edilebilir bir çözüm için görüşmeler yapıldığı ifade edilen Hollanda'nın açıklamasında "Türkiye'nin yaptırım uygulayacağına dair tehdidi makul bir çözüm arayışını imkânsızlaştırdı. Bunun üzerine Hollanda iniş iznini iptal etti" denmişti.

Türk kökenli birçok Hollandalıların, anayasa değişikliği referandumunda oy kullanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hollanda hükümetinin bu konuda onları bilgilendirmek ülkemizde toplantılar yapılmasına bir itirazı yok. Bu toplantıların, toplumuzda gerginliği artırmaması ve toplantı yapmak isteyenlerin, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanabilmesi için yetkili makamların talimatlarına uyması gerekiyor. Türk hükümetinin, bu husustaki kurallara saygı göstermek istemediği not edilmeli."

Hollanda'nın bu kararı sonrası Ankara Maslahatgüzarı. Dışişleri'ne çağrıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Mesele Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi'ni ya da, bu mevsimde açtıysa, laleleri görmeye gelebilir. Ama siyasi toplantılar yapmasını istemiyoruz" demişti. Rutte ayrıca, Çavuşoğlu için resmi karşılama yapılmayacağını belirtmiş; bunun bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye verilebilecek en güçlü işaret olduğunu söylemişti.

Yurt dışında propaganda serbest mi, YSK ve kanun ne diyor?

Çavuşoğlu ise CNN Türk canlı yayınında bugün Rotterdam'a gideceğini duyurmuştu. "Ziyaret nedeniyle tansiyon artacaksa artsın. Hollanda, beni uçuş iznimi iptal etmekle tehdit ediyor" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları söylemişti:

"Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur."

Ayrıntılar geliyor...