Adalet Bakanı Bozdağ: Uzlaşma olmasa da HSYK Kanunu Meclis'e gelecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, uzlaşma olmaması halinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanun Teklifi'ni, yerel seçimler öncesinde yasalaştıracaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK ile ilgili Anayasa değişikliği konusunda siyasi partiler arasında bir uzlaşma olması durumunda ona uyacaklarını belirterek, "Eğer bir uzlaşma meydana gelmezse o zaman teklif, Meclis, seçim için ara vermeden önce Genel Kurul'da görüşülüp yasalaşacaktır" dedi.

Bozdağ, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin HSYK'nın yapısında değişiklik öngören teklif ile ilgili sorularını yanıtladı.

"Meclis, seçim için ara vermeden o teklifi yasalaştıracağız" diyen Bozdağ, teklifte değişiklikler olabileceğini söyledi. Bozdağ, "Bu arada bir uzlaşma olursa, ondan memnun oluruz. Uzlaşmaya uygun bir Anayasa değişikliği yapılabilir" dedi.

Bozdağ, "Partiler arasında o konuda bir görüşme oldu mu?" sorusuna, "Şu anda benim bildiğim bir görüşme yok" yanıtını verdi. "Genel Kurul'a ne zaman gelir?" sorusunu da Bozdağ, "Onun zamanını veremem" diye yanıtladı.

‘Önemli değişiklikler olabilir’

Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

"Eğer bir uzlaşma olursa, uzlaşmaya uygun adım atılmasından yanayız. Eğer Anayasa'nın 159. maddesi üzerinde bir uzlaşma olmazsa, o zaman seçim için Parlamento ara vermeden önce bunun yasalaşmasını planlıyoruz. Tabi aynen yasalaşması olur mu? Bu, Genel Kurul'un kararına bağlı ama bazı değişikliklerin olacağını tahmin ediyorum. Önemli değişiklikler olabilir, bazı maddelerin çıkarılması söz konusu olabilecektir. Anayasa değişikliği konusunda siyasi partiler arasında bir uzlaşma olursa biz ona uyacağız. Eğer bir uzlaşma meydana gelmezse o zaman teklif, Meclis, seçim için ara vermeden önce Genel Kurul'da görüşülüp yasalaşacaktır."