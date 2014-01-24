'HSYK tasarısını geri çekmeyeceğiz ancak bazı maddeleri donduracağız'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Meclis'te kavgalara neden olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) düzenlemesi hakkında "HSYK’yı geri çekmek gibi bir şey sözkonusu değil. İlk 22 madde Adalet Akademisi ağırlıklı, o maddeleri geçireceğiz, onun dışındaki bir kaç maddeyi de donduracağız" dedi. Dün AKP'li Oktay Saral'ın CHP'li Bülent Tezcan'a yumruk atması hakkında da konuşan Erdoğan, ''Genel Kurulun kürsüsünden Başbakan’ın ailesine bu sözlerin söylenmesi tahrik unsurudur. Özür dilemek diye bir düşüncem yok. Şahsıma hakaret edenler benden özür dilesin'' ifadesini kullandı.

İşte Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

HSYK’yı geri çekmek gibi bir şey söz konusu değil. Arzu ederdik ki HSYK ile ilgili bu düzenleme anayasal düzenleme olsun. Muhalefete gerekli çağrımı yaptım. Grup başkan vekili arkadaşlarım gidip ziyaret de ettiler. Ne yapılıp yapılmaması gerektiğini anlattılar. Ama oradan olumlu bir netice gelmedi.

Şimdi Genel Kurul’dayız. Dün de arzu edilmeyen bazı durumlar oldu. Orada da çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Adalet Akademisi ile ilgili 22 maddeyi Genel Kruul’dan geçirmekte kararlıyız, geçireceğiz. Onun dışındaki birkaç maddeyi donduracağız. Şu anda ağırlıklı olarak Adalet Akademisi ile ilgili kısmı tamamlayacağız. Belki buna birkaç maddede eklenir

Cumhurbaşkanı ile de müzakere ettik. Kendisinin ‘tasarıyı çekin’ diye bir talebi yok.

Meclis'teki kavgada tahrik var

Keşke bu noktaya hiç gelmemiş olsa. Genel Kurulun kürsüsünden Başbakan’ın ailesine bu sözlerin söylenmesi tahrik unsurudur. Sebep neticeleri doğurur. Herkesin tahrik unsurlarından kaçınması gerekir.

Bütçe müzakerelerinde de savunmamızı yapıyoruz, her türlü eleştiriyi dinliyoruz. Kürsüde hakkımızı savunacağımızda da ana muhalefetin masalarından bağırıp, çağırmalar, hakaretler. Bunların bir defa meclis adabını öğrenmesi lazım. Temenni ederim ki bir daha böyle tahrikler olmaz. Arzu etmezdik, hoş bir durum değil.

Özür dilemem onlar benden dilesin

Başbakan Erdoğan, dünkü kavga sonrası yaklaşık 80 CHP’li vekilin toplantı yaparak Başbakan Erdoğan’dan özür beklediklerini açıklamasını da yorumlayan Erdoğan “Özür diye bir düşüncem yok. Şahsıma ve aileme hakaret edenler benden özür dilesin.” dedi.

Başbakan Erdoğan, kamuoyunda yoğun olarak tartışılan bedelli askerlik konusunda da “Bedelli askerlik gündemimizde yok” dedi.