HSYK kanun teklifi nasıl donduruldu? Çiçek, HSYK için ne çağrısı yaptı?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a atılan yumrukla başlayan siyasi turlarda Başbakan Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in dört siyasi partinin grup başkanvekili ile yaptığı toplantı ile iktidar kanadından HSYK kanun teklifinin ‘dondurulması’ yönünde uzlaşma açıklandı.

Buna göre, 52 maddelik kanun teklifinin ilk bölümü bitirilecek. Adalet Akademisi’nin de içinde olduğu ilk bölümdeki 22 ya da 23 madde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Genel Kurul, tansiyonu yükselten HSYK maddelerini görüşmeyecek. Hafta sonu Meclis çalışmayacak. Genel Kurul da gelecek hafta Salı günü, içinde internet düzenlemesinin yer aldığı Torba Yasa görüşmelerine geçecek.

Çiçek’ten Anayasa çağrısı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AKP, CHP, MHP ve BDP’nin Grup başkanvekilleriyle iki kez bir araya geldi. Siyasi partilerin temsilcilerine içeride Anayasa çağrısı yapan Çiçek, toplantı sonrasında da aynı girişimini sürdürdü.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, HSYK ile ilgili düzenlemeye ilişkin, "Bu kanun, sorunu kökten çözen bir kanun değil. Bu sorun kanunla kalıcı bir çözüme kavuşmaz. Bu sorun Anayasa değişikliği ile kalıcı bir şekilde çözülür" dedi.

TBMM'de grubu bulunan dört siyasi partinin grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda, HSYK'ya ilişkin düzenlemenin ve bu konudaki tartışmaların da konuşulduğunu söyledi.

Cemil Çiçek, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden teklifin bugün HSYK ile ilgili olmayan ilk 22 maddesinin görüşüleceğini ve diğer bölümün mevcut haliyle bırakılacağını belirterek, önümüzdeki hafta Salı günü bu konunun Genel Kurul gündemine gelmemiş olacağını kaydetti.

HSYK nasıl dondurulacak?

52 maddelik yasa teklifinin nasıl doldurulacağı kulislerin en tartışmalı konusu oldu. Meclis Genel Kurulu’nda bir bütün düzenlemenin bir kısmının ‘dondurulmasının’ nasıl mümkün olacağı değerlendirildi. Çeşitli yöntemler üzerinde duruluyor. Birincisi, HSYK ile bölümlerin Adalet Komisyonu’na geri çekilmesi. Genel Kurul’da HSYK maddelerinin önerge verilerek tekliften tek tek düşürülmesi. Ya da tek bir önerge ile HSYK ile ilgili tüm maddelerin çıkarılması.

Çiçek’in gurup başkanvekilleriyle toplantısında, HSYK kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda bir süreliğine bekletileceğine dikkat çekiliyor. Buna göre, dört siyasi partinin uzlaşmasına göre, gelecek hafta Salı günü HSYK teklifinden görüşmelere devam edilmeyecek. İnternet düzenlemesinin yer aldığı Torba Yasa görüşülecek. AKP, anayasa değişikliği konusunda atılacak adımları bekleyecek.

AKP Grup Başkanvekili Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HSYK yasa teklifinin Komisyon ve Genel Kurul'da görüşmeleri sırasında yaşanan olumsuz olaylara değindi.