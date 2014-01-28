Venedik Komisyonu: HSYK teklifinin dondurulmasıyla acil tehlike önlendi

Avrupa Konseyi'nin anayasal konularda danışma organı olan Venedik Komisyonu'nun Başkanı Gianni Buquicchio, HSYK'nın yapısında bazı değişiklikler öngören yasa teklifinin dondurulmasıyla "acil tehlikenin önlendiğini" söyledi.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Buquicchio, HSYK teklifinin adalet bakanının yetkilerini çok daha artırdığını savundu. Radikal Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu münferit krizi aşacağı konusunda iyimser konuşan Buquicchio, "en iyi plan vaziyeti kurtarıp birkaç geri adım atmak olabilir" dedi.

Buquicchio, Türkiye'deki son siyasi olaylarda Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği 'nin erkler ayrılığı ve hukukun üstünlüğüne yönelik girişimlerinin etkili olduğunu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bu bağlamda önemli rol oynadığını dile getirdi.

AB Komisyonu Aday Ülkeler Direktörü Alexandra Cas Granje ise Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin son dönemde Türk hükümetine üç mektup gönderdiğini belirterek AB Komisyonu'nun HSYK düzenlemesiyle yargının adalet bakanının kontrolü altına bırakıldığı görüşünde olduğunu ifade etti. Cas Granje, HSYK düzenlemesinin "hukukun üstünlüğünü hiçe saydığını, güçler ayrımını çiğnediğini" ve bu yolla yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını ihlal ettiğini savundu.

HSYK teklifinin son durumu hakkında Türk tarafından teyit almaya çalıştıklarını belirten Cas Granje, yargıyı ilgilendiren konularda Türkiye ile daha yakın çalışmak istediklerini ve bu hedef doğrultusunda en iyi yöntemin yargı ve temel haklar faslının müzakerelere açılması olduğunu, bu başarılamazsa söz konusu müzakere faslıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunda konuyu ele alacaklarını kaydetti.