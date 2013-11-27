Acun'un TV8 alışverişi mahkemelik oluyor

TV 8'in Acun Medya'ya satış sürecinin başlamasıyla geçen hafta işlerine son verilen haber merkezi personelinin de içinde olduğu 100'ün üzerinde TV 8 çalışanı mahkemeye başvuracak.

Çalışanlar 'haklarının eksiksiz ödendiği' şeklinde yapılan açıklamalara tepki gösterdi. İşten çıkarılanların çoğu tazminatlarının tam ödenmediğini belirtildi.

Medyaradar internet sitesine göre, karşılarında muhatap bulmakta zorlanan eski çalışanlar uzlaşma taleplerine karşılık verilmemesi halinde topluca yargı yoluna gidecek. Böylesi bir durumda her ne kadar muhatap MNG Holding olsa da mahkeme sürecinde alacaklardan Acun Medya da sorumlu olacak. Eski çalışanlarla sorun yaşamak istemeyen Acun Ilıcalı'nın kanalın eski sahibi Mehmet Nazif Günal'a bu konudaki hassasiyetini ilettiği konuşuluyor..."