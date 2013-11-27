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'Acun Ilıcalı Telegol'ü de yayından kaldırıyor'

TV 8'de yayınlanan Telegol programı, kanalın yeni sahibi Acun Ilıcalı'nın kararıyla yayından kaldırılıyor

27 Kasım 2013 10:47

Acun Ilıcalı'nın sahipliğine geçtikten sonra TV8'de yayın hayatını sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu olan Telegol programı için sona gelindi.

 

Serhat Ulueren'in sunduğu Erman Toroğlu, Ziya Şengül, Gökmen Özdenak ve Kaya Çilingiroğlu'nun yorumcu olarak katıldığı Telegol programı yayından kaldırılıyor. Medyatava'nın haberine göre, Serhat Ulueren, "TV8'in yeni yönetimi ile bir toplantı yaptık. Bugün bir toplantı daha yapacağız. Sözleşmedeki maddeler tekrar görüşülecek ve çok büyük olasılıkla ipler tv8 ile kopacak" dedi.

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