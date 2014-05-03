Acun Medya: Derya Büyükuncu bağışı yaptı

2011 yılında yapılan Survivor yarışmasında birinci olan Derya Büyükuncu, kazandığı ödülün yarısını işitme engelliler yararına bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Acun Medya, geçen günlerde Büyükuncu'nun söz verdiği bağışı yerine getirmediğini duyurmuştu. Milli sporcu, verdiği röportajda parasının tamamını alamadığını iddia etmesine karşılık yapımcı şirket, "Derya Büyükuncu’dan Acun Medya olarak beklentimiz, 7 ay önce aldığı ödül parası ile, aylardır geciktirdiği bu ödemeyi gerçekleştirmesi ve küçük kardeşlerimiz için verdiği bağış sözünü bir an önce yerine getirmesidir" açıklaması olmuştu.

Posta’da yer alan habere göre, Acun Medya Derya Büyükuncu’nun söz verdiği bağışı yaptığını açıkladı. Acun Medya haberi "Survivor birincisi Derya Büyükuncu işitme engelli çocukların eğitimi için söz verdiği bağışı yapmıştır" açıklamasıyla duyurdu.