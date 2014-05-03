T24 LogoT24 Logo
Magazin

Acun Medya: Derya Büyükuncu bağışı yaptı

Acun Medya, 'Survivor birincisi Derya Büyükuncu işitme engelli çocukların eğitimi için söz verdiği bağışı yapmıştır' açıklaması yaptı

03 Mayıs 2014 15:02

2011 yılında yapılan Survivor yarışmasında birinci olan Derya Büyükuncu, kazandığı ödülün yarısını işitme engelliler yararına bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Acun Medya, geçen günlerde Büyükuncu'nun söz verdiği bağışı yerine getirmediğini duyurmuştu. Milli sporcu, verdiği röportajda parasının tamamını alamadığını iddia etmesine karşılık yapımcı şirket, "Derya Büyükuncu’dan Acun Medya olarak beklentimiz, 7 ay önce aldığı ödül parası ile, aylardır geciktirdiği bu ödemeyi gerçekleştirmesi ve küçük kardeşlerimiz için verdiği bağış sözünü bir an önce yerine getirmesidir" açıklaması olmuştu.

Posta’da yer alan habere göre, Acun Medya Derya Büyükuncu’nun söz verdiği bağışı yaptığını açıkladı. Acun Medya haberi "Survivor birincisi Derya Büyükuncu işitme engelli çocukların eğitimi için söz verdiği bağışı yapmıştır" açıklamasıyla duyurdu.

ETİKETLER

acun medyaderya büyükuncusurvivoraçıklamabirinciliködülbağışyaptıişitme engelli

İlgili Haberler

Derya Büyükuncu 'bağış yapması gereken parayla ev aldı' iddiası

Kazandığı 500 bin TL'li ödülün yarısını işitme engelli çocuklara bağışlayacağını söyleyen Derya Büyükuncu'nun ABD'den villa aldığı iddia edildi

Derya Büyükuncu: Ödülün yarısını bile alamadım

2011 Survivor yarışmasını kazanıp vaat ettiği parayı bağışlamayan Derya Büyükuncu, kendisi hakkında çıkan iddialara ilişkin, ödülün yarısını bile alamadığını söyledi

Acun Medya: Derya Büyükuncu ödülün tamamını 7 ay önce aldı

Survivor'da birinci olan Derya Büyükuncu'nun 'Ödül parasının tamamını almadım' iddialarına Acun Medya'dan yanıt geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24