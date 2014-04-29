Derya Büyükuncu: Ödülün yarısını bile alamadım

Acun Medya tarafından 2011 yılında düzenlenen “Survivor Ünlüler-Gönüllüler” yarışmasında türkücü Nihat Doğan’a karşı birinciliği elde eden ve 500 bin TL’lik para ödülü kazanan milli yüzücü Derya Büyükuncu, yarışmanın finalinde kazandığı paranın yarısını işitme engelli çocuklar yararına çalışan bir vakfa bağışlayacağını söylemişti. Ancak son dönemde verdiği sözü tutmadığı yönünde çıkan haberlere cevap veren Büyükuncu, vaadedilen ödülün yarısını bile alamadığını söyledi. Büyükuncu söz verdiği bağışı, “Ben hiçbir zaman bağış yapmayacağım demedim. Tabii ki ben normal olan hakkımı aldıktan sonra geri kalan kısmını bağışlayacağım. Ancak 500 bin TL’nin tamamını almadan hiçbir ödeme yapmam.” şartıyla yapacağını söyledi.





Derya Büyükuncu, Sözcü gazetesinden Edda Sönmez'e iddiaları yanıtladı. İşte o söyleşi:



ABD’ye kaçtığınız konuşuluyor ama siz buradasınız öncelikle bununla başlayalım.



Valla beni nasıl buldunuz bilmiyorum, şaşırdım hatta içimden dedim CIA veya Interpol girdi mi araya! Şaka bir yana hakkımda son 1-2 haftadır haberler yapılıyor, ben de konuşma gereği duydum. Ben 20 yıldır ABD’de yaşıyorum. İnsanın yaşadığı yerde olmasını ‘oraya kaçtı’ gibi göstermek ancak bizim ülkemizde olur.





‘Taahhütler yerine gelmedi’



Hakkınızda yapılan haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz?



O haberlere bakarak bazı insanların benim 500 bin lira aldığımı düşünmeleri normal çünkü böyle bir ortam yaratıldı. Haberlere baktığımız zaman, bir kere ben Acun Abi’yi çok severim ve sayarım, onun da beni sevdiğini düşünüyorum, onun ağzından ya da onun söylemiyle yazılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve düşünmek de istemem.

Siz 500 bin lirayı aldınız mı?

Aslına gelirsek benim elime 500 bin liranın yarısı bile geçmedi.



Peki neden geçmedi?



Çünkü verilen taahhütlerin hiçbiri yerine getirilmedi, ben almış olduğum parayı da yarışma bittikten çok çok uzun zaman sonra aldım.



Kaç ay veya kaç yıl sonra aldınız?

Yaklaşık 2 seneyi geçti. İmzalanan senetler ödenmedi. Haliyle siz de ödemeler yapılacak diye bekliyorsunuz, ona göre planlar yapıyorsunuz. Bunlar yerine getirilmeyince çok zor durumda kaldım. Herkesin yapacağı gibi hakkımı aramaya çalıştım.





'Senetleri ödemediler’



Hukuk yoluna mı başvurdunuz?



Avukat tuttum, normal işlemlere başladılar. Protestoydu, haciz işlemleriydi… Ama yine de elimize bir şey geçmedi bütün bunlara rağmen. Sonra avukatlarım bir anlaşmaya vardı. Bu süreçte hem benim hem diğer tarafın avukat masraflarını ben karşıladım. Ve çok büyük paralar ödedim. Parayı alırken de almam gereken faizi almadım. Hal böyle olunca benim elime tabii ki 500 bin liradan daha az bir para geçti. Ve bu süreç yaşanırken hiçbir zaman birisi hakkında ya da birileri hakkında çıkıp tek kelime etmedim.



Peki niye çıkmadınız?



Ben böyle işlerin daha sakin, anlaşmaya dayalı şekilde yapılabileceğini düşündüm. Şimdi gazetelerde deniliyor ki bağış yapmadı ya da yapmayacak. Ben hiçbir zaman bağış yapmayacağım demedim. Tabii ki ben normal olan hakkımı aldıktan sonra geri kalan kısmını bağışlayacağım.



Acun Medya’nın 3 aydır size ulaşamadığı ve bağış yapacağınızın kontratta yazılı olduğu söylendi. Sözleşmede böyle bir şey var mı?

Sözleşmede bu var. Ben zaten hiç bir zaman vermeyeceğim demedim. Ancak 500 bin TL’nin tamamını almadan hiçbir ödeme yapmam. Şu ana kadar kimse ile görüşmüş değilim. Ancak siz nasıl bana ulaştıysanız onlar da ulaşabilirdi.



Demek ki telefon numaranızı değiştirmediniz ?



Hiç öyle bir şey yok. Uzun süredir aynı numarayı kullanıyorum.



Geçen gün AVM’de yakalandığınız haberi vardı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?



Gazetecilerden kaçtığım söylendi, yazıldı. Trükiye’den kaçtığım söylendi. Kaçacak olsam AVM’de olmam. Ayrıca resmini çeken ya da orada olan gazeteciye açıklama yapmak zorunluluğum da yok. Her önüme çıkan gazeteci ile konuşsam başka bir şey yapamam.





'Başarım haber olmadı’



İşitme Engelliler Derneği’nden sizi arayanlar oldu mu?

Yok hayır… Ama yakın zamanda görüşeceğiz. Dediğim gibi ben en kısa zamanda bunu halledeceğim.



Bağış parasıyla ev almışsınız?



İnanın ben de bazı şeyleri gazetecilerden öğreniyorum mesela villa aldığımı, hatta öldüğümü bile ben gazetelerden öğrendim. Okuyunca soru işareti oluyor insanda… ‘Ben öldüm mü? Öldüm de haberim mi yok?’ diye şaşırıyorsun. Ben 32 sene spor yaptım bu ülke için. 28 sene milli takım formasını giydim, dünya şampiyonalarında madalyalar aldım, 500’den fazla rekor kırdım. Ama bunlar hiçbir zaman yanlış haberlerim gibi manşet olmadı.



Bundan sonrası için süreç nasıl ilerleyecek?

Çok hızlı ilerleyecek. Ama en iyisini avukatlarım bilir. Sonuçta ben yapılan haberler üstüne konuşuyorum. Tabii ki hukuksal yönlerini onlar kadar bilmiyorum. O nedenle şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Biz kısa sürede yapmamız gerekeni yapıp bu işi tatlı sonuçlandıracağız.



Son olarak neler söylemek istersiniz?

Söyleyeceğim her şeyi söyledim aslında. Ben karakterimi, duruşumu hiçbir paraya değişmem, satmam. Bu bağış tabii ki olacak, herkesin gördüğü gibi hiçbir yere kaçtığım yok. Herkesin içi rahat olsun diyorum.