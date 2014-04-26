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Derya Büyükuncu 'bağış yapması gereken parayla ev aldı' iddiası

Kazandığı 500 bin TL'li ödülün yarısını işitme engelli çocuklara bağışlayacağını söyleyen Derya Büyükuncu'nun ABD'den villa aldığı iddia edildi

26 Nisan 2014 15:07

Survivor 2011’i kazanmasının ardından ortadan kaybolan milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun “işitme engelli çocuklara bağışlayacağım” dediği para ödülüyle ABD’den ev aldığı ileri sürüldü.

Müge Dağıstanlı'nın Posta gazetesinde yer alan haberine göre, 2011 yılında Acunmedya tarafından düzenlenen “Survivor Ünlüler-Gönüllüler” yarışmasında türkücü Nihat Doğan’a karşı birinciliği elde eden ve 500 bin TL’lik para ödülü kazanan milli yüzücü Derya Büyükuncu, bir yıl kadar önce ortadan kaybolmuştu. Yarışmanın finalinde kazandığı 500 bin TL’lik ödülün yarısını işitme engelli çocuklara bağışlayacağını söyleyen Büyükuncu’nun bu parayla ABD’de bir ev aldığı iddia edildi. Yarışma sözleşmesinde paranın yarısının bağışlanacağı yönünde  bir madde olduğu için Acun Medya’nın avukatları şimdi Büyükuncu’ya dava açmaya hazırlanıyor.

 

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