Acun Medya: Derya Büyükuncu ödülün tamamını 7 ay önce aldı

2011'de Survivor yarışmasının birincisi olan Derya Büyükuncu, ‘Survivor’dan kazandığı 500 bin TL’lik ödülün tamamını alamadığı bu nedenle de söz verdiği gibi ödülün yarısını işitme engelli çocuklar yararına çalışan bir vakfa bağışlayamadığını belirtmişti. Büyükuncu’nun bu sözlerine Acun Medya’dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Derya Büyükuncu vergisini düştükten sonra, ödülün tamamını 7 ay önce Show TV’den almıştır” denildi.



Posta’da yer alan habere göre, Acun Medya'dan yapılan açıklama şöyle:

Show TV, Survivor birincisi Derya Büyükuncu’nun 500,000 TL’lik ödemesini vergi kesintilerini düştükten sonra 450,000 TL olarak ve bundan 7 ay önce,2013 yılının Eylül ayında tamamlamıştır. Ve Derya Büyükuncu’nun 7 Ay öncesi itibariyle Show TV’den hiç bir alacağı kalmamıştır.

Survivor projesinin başladığı ilk günden beri, ünlü yarışmacılarımız, kazanmaları halinde ödüllerinin yarısını engelli minik kardeşlerimize bağışlayacakları koşulunu kabul ederek yarışmaya katılırlar.

Örneğin, bir diğer Survivor birincisi Nihat Altınkaya, bu şekilde verdiği sözü ödülünü alır almaz yerine getirmiş, yarışmadan kazandığı miktarın yarısını engelli çocuklarımıza bağışlamıştır.

Derya Büyükuncu ise, ödülünün tamamını aldığı Eylül 2013’ten itibaren geçen 7 ay içinde, ne bu konuda bir girişimde bulunmuş, ne iletişime geçmiş, ne de kendisinden bir haber alınabilmiştir.

Bugün itibariyle de, Derya Büyükuncu yapması gereken ve üstelik kendisinin de bizzat söz vermiş olduğu bağışı hala yapmamıştır.

Derya Büyükuncu’dan Acun Medya olarak beklentimiz, 7 ay önce aldığı ödül parası ile, aylardır geciktirdiği bu ödemeyi gerçekleştirmesi ve küçük kardeşlerimiz için verdiği bağış sözünü bir an önce yerine getirmesidir.