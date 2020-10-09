T24 LogoT24 Logo
Magazin

Acun Ilıcalı'ya açılan telif davası sonuçlandı: Tazminatı 7 yıllık faizle ödeyecek

09 Ekim 2020 19:50

Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan ‘Arnavut Kaldırımı’ adlı eserin yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı’ya açtığı telif davasını kazandı. Mahkeme, 55 bin 200’er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş’a ödenmesine hükmetti.

ETİKETLER

Acunacun ılıcalıacun ılıcalı telifDemet Sağıroğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24