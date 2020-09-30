Acun Ilıcalı, hakaret iddiasıyla Şehrazat'a dava açıyor

Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine "Terbiyesiz, haram zıkkım olsun" diyen sanatçı Şehrazat'a dava açacak. Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, davadan gelecek parayı da işitme engelli çocuklar için bağışlayacağını söyledi.

Söz yazarı ve besteci Şehrazat, 99.5 milyon liraya uçak alan Acun Ilıcalı'ya telif haklarını ödemediği için "Terbiyesiz, haram zıkkım olsun" diyerek tepkisini göstermişti.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" dedi.

Ne olmuştu?

Ünlü beste ve söz yazarı Şehrazat, kişisel Twitter hesabından Acun Ilıcalı'yı 'emek hırsızlığı' ile suçlayıp, "Önce telif ücretlerini öde. Haram zıkkım olsun" diye ifadelerini kullanmıştı.