Söz yazarı Şehrazat'tan 99.5 milyon TL'ye uçak alan Acun Ilıcalı'ya: Önce telifleri öde, haram zıkkım olsun!

Ünlü söz yazarı ve besteci Şehrazat, Acun Ilıcalı'nın, 99.5 milyon TL'ye satın aldığı uçak için "Acun, uçak alacağına telifleri öde" diyerek tepki gösterdi.

TV8 patronu Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti’ne uçmak için yeni bir uçak aldığına yönelik haberlere, bazı isimlerden tepki geldi.

Ünlü beste ve söz yazarı Şehrazat, Acun Ilıcalı'yı 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Önce telif ücretlerini öde" ifadelerini kullandı. Şehrazat kişisel Twitter hesabından "Haram zıkkım olsun" diye yazdı.

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