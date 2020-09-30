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'Telif' tartışması sürüyor; Şehrazat, suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Acun'a yanıt verdi

30 Eylül 2020 22:22

Yapımcı Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine “Terbiyesiz, haram zıkkım olsun” sözlerini söyleyen söz yazarı ve besteci Şehrazat hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Acun'un sözlerine cevap veren Şehrazat, ''Bir tek ben değilim birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma'' diye yanıt verdi.

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