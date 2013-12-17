Acun Ilıcalı hangi ünlülerle çalışacak?

TV 8'in yeni sahibi Acun Ilıcalı, Adriana Lima’yla moda programı yapması için anlaşmak üzere olduğunu ve de yurt dışında bir kanal alıp o kanalı ülkesinde birinci yapmak istediğini söyledi.

Türkiye’de popüler televizyon programları yapan Acun Ilıcalı son olarak TV8’i satın almıştı. Ilıcalı’nın kanalı satın almasından sonra program yapacağı ünlülerle ilgili ortaya birçok iddia atıldı.

Star TV’de yayınlanan “Kenan Erçetingöz’le Yüz Yüze” programına katılan Ilıcalı, Fenerbahçeli eski futbolcu Alex ile birlkte çalışacağı iddialarını yalanladı. Ilıcalı, “Alex’i çok seviyorum. Çok yetenekli ve iyi biri. Ama şu an için onunla ilgili bir plan yok” dedi.

‘Buralara adım adım geldik’

Ilıcalı, kanalında program yaptırmayı düşündüğü ünlü bir ismi açıkladı. Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile ilgili program planları olduğunu söyleyen Ilıcalı, “Adriana Lima’ya program yapacağım. Lima’yla yüzde 99 çalışacağız. Moda programı yapacak” ifadesini kullandı.

Ilıcalı fazla büyük adımlar attığı eleştirilerine de cevap veri ve “Haftada dört gün yayın yapan birinin, yedi gün yayına talip olması çok normal. Biz buraya adım adım geldik. Bundan üç yıl öncesine kadar kanal alma fikrim yoktu” diye konuştu.

'Yurt dışında bir kanalı 1. yapmak istiyorum'

Programda, bundan sonraki hedeflerinden de bahseden Ilıcalı, “Yurtdışında önemli bir ülkede kanal alıp, o kanalı ülkesinde birinci yapmak istiyorum. Türkiye-Yunanistan Survivor yarışmasını yaptığımızda yarışma Yunanistan’da yaklaşık 15 hafta boyunca bir numarada kaldı” dedi.