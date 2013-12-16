Acun Ilıcalı, 'Dünya Kupası' için TRT ile anlaştı

Milliyet gezetesi yazarı Ali Eyüpoğlu, "TRT, Acun Ilıcalı’nın teklifini kabul etti. Haziran 2014’teki Dünya Kupası maçlarını TRT ile TV8 dönüşümlü yayınlayacak" dedi.
Milliyet gezetesi yazarı Ali Eyüpoğlu'nun yazsının ilgili bölümü şöyle:
TV8’in yeni sahibi Acun Ilıcalı’nın Haziran 2014’deki dünya kupası maçlarını naklen yayınlayabilmek için TRT’nin kapısını çaldığına dair haberleri okumuşsunuzdur geride bıraktığımız hafta içinde...
Ilıcalı, 12 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında Brezilya’da oynanacak bazı maçların Ramazan’a ve iftar saatlerine denk gelmesi nedeniyle TRT yönetimine...
“Maçlar, iftara doğru programının yayın saatiyle kesişecek. Yayın hakkını bize verin, yayınlayalım” teklifinde bulundu...
Peki sonuç ne oldu?
Pazar saat 11.00’de TRT’den aldığım bilgi Acun Ilıcalı’nın teklifinin kabul edildiği şeklindeydi...
Türkiye’nin yine boy gösteremeyeceği Dünya Kupası maçlarını TRT ile TV8 dönüşümlü yayınlayacak.