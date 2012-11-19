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Açlık grevi sonrası 31 kişi hastanede

Açlık grevlerine son veren hükümlü ve tutuklular hastaneya kaldırıldı

19 Kasım 2012 11:04

Abdullah Öcalan'ın (17 Kasım 2012) kardeşi Mehmet Öcalan'la yaptığı görüşmede "Açlık grevleri bir önce sona erdirilsin" çağrısıyla sona erdirilmesinin ardından, Van ve Batman'dan, bazı tutuklu ve hükümlülerin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Batman'da, açlık grevine son veren 14 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırıldı.

Kamu Hastaneleri Birliği Batman Genel Sekreteri Faruk Günak, Batman M Tipi Kapalı Cezaevinden, Batman Bölge Devlet Hastanesine 14 tutuklu ve hükümlünün getirildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak tedavilerin sürdüğünü ifade eden Günak, ''İlk tetkik sonuçlarına göre tedaviler uygulanıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Genel durumları normal, hayati tehlike arz eden bir durum söz konusu değil" dedi.

Günak, "Yarın (bugün) sabah çıkacak tetkik sonuçları doğrultusunda hastaların taburcu olup olmayacağına karar verilecek. İlgili branş doktorları tarafından hastalar gözlem altında tutuluyor'' dedi.

 

17 kişi hastanede

 

95 tutuklu ve hükümlünün açlık grevine son verdiği Van'dan da 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı haberi geldi.

Alınan bilgiye göre, Van F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 90 kişi, sabah saatlerinde açlık grevine son vermelerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirildi.

Durumu kötü olan tutuklu ve hükümlülerden 17'si akşam saatlerinde cezaevine ait zırhlı araçlarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında hastanede belirlenen ayrı bir bölüme götürülen tutuklu ve hükümlüler, tedavi altına alındı.

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